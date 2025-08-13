Benko-Prozess könnte am 20. Oktober starten

Bei der Haftprüfungsverhandlung, Benko hatte einen neuerlichen Enthaftungsantrag gestellt der keinen Erfolg brachte, habe der als Unternehmer insolvente Ex-Investor erneut beklagt, er sei in seiner Verteidigung eingeschränkt: „Ich bin derart unterprivilegiert gegenüber der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörde“, sagte er laut Standard, weil ihm „historische Unterlagen und E-Mails“ fehlten.

Zwar habe er ein Tablet zur Verfügung, auf das die Akten eingespielt werden, aber sein Verteidiger führte dazu aus, dass das Tablet auf dem Stand von vor drei Wochen sei, Benko könne sich so „nicht effektiv“ verteidigen. Die Staatsanwältin kündigte an, sich drum zu kümmern, die Richterin relativierte Benkos Einwand: „Sie haben ohnedies eine Privilegierung mit dem Tablet gegenüber anderen Häftlingen.“

Benko versuchte, die Richterin zu überzeugen, dass eine weitere U-Haft nicht notwendig und nicht verhältnismäßig sei, schreibt die Zeitung. Das Haftübel setze ihm wirklich zu, er kooperiere intensiv mit der Behörde. Würde er freikommen, würde er „nicht einmal im Ansatz daran denken, nochmals zu riskieren, dass ich wieder in U-Haft käme“. Es sei ausgeschlossen, dass er „irgendeine Tat begehen würde“. Er brauche nur Zeit und Energie, um die komplexe Causa im Detail mit seinen Anwälten aufzubereiten – und würde auch gern ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen.