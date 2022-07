Inhaltsverzeichnis

Der Begriff Zeitmanagement steht im klassischen Sinn für den Zeitrahmen, der einem zur Verfügung steht, um eine Aufgabe zu erledigen. Grob gesehen ist hiermit aber auch gemeint, wie strukturiert man Aufgaben grundsätzlich angeht. Ob man die Fähigkeit besitzt, alle anfallenden Aufgaben so zu bewältigen, dass man ob der eigenen Organisation alles unter einen Hut bekommt. Besonders berufstätige Frauen und insbesondere Mütter von kleinen und schulpflichtigen Kindern sind hier oft die Heldinnen des Alltags, da sie es tagtäglich schaffen, ihren Nachwuchs in der Früh gestärkt mit einem Frühstück und einer Jause in die Schule zu bringen, selbst arbeiten zu gehen und sich später um Hausaufgaben, Haushalt, Abendessen und Spieleabende zu kümmern.

Zudem versteht man unter Zeitmanagement auch die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und wichtige Aufgaben vorzuziehen, respektive weniger wichtige und jene, die auch von anderen erledigt werden können, nachhaltig zu delegieren.

Wie funktioniert es? Welche Methoden gibt es?

Ein gutes Zeitmanagement kann auf unterschiedlichen Methoden beruhen. So gibt es beispielsweise die klassische "ABC Methode". Hierfür teilt man sich Aufgaben in drei Kategorien ein. Sämtliche Aufgaben mit Priorität 1 kommt in die A-Kategorie. Sie sollten zeitnah und von einem selbst erledigt werden. Prio-2-Aufgaben fallen in die Kategorie B und können etwas hintangestellt werden. Prio-3-Aufgaben, also Tätigkeiten, welche in die Kategorie C kommen, haben aktuell entweder keine allzu große Wichtigkeit oder können – noch besser – delegiert werden, weil hier keine Notwenigkeit besteht, sich selbst um sie zu kümmern.

Tipp: Es empfiehlt sich, sich bei neuen oder zeitaufwendigen Aufgaben stets zu überlegen, ob diese wirklich von einem selbst erledigt werden müssen oder vielleicht auch – ganz oder zumindest teilweise – von jemand anderem übernommen werden können. Ein gutes Zeitmanagement hat nämlich immer auch sehr viel damit zu tun, Aufgaben abgeben zu können und sich nicht für alles selbst verantwortlich zu sehen.