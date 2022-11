Inhaltsverzeichnis

Was versteht man unter Perfektionismus?

Eine psychiatrische Diagnose, so wie etwa für Schizophrenie, gibt es für Perfektionismus nicht. Dennoch lässt der Experte keinen Zweifel: "Perfektionismus an sich ist immer krank." Hier gehe es nicht darum, Aufgaben gut und gewissenhaft erledigen zu wollen. In Wahrheit gehe es dem Betroffenen auch gar nicht um die Sache an sich, sondern darum, von seinem sozialen Umfeld wertgeschätzt zu werden. "Der Perfektionist fühlt sich nicht zu seiner Arbeit berufen. Es geht ihm nicht darum, dass sie gut gemacht ist", so Bonelli. Viel mehr ist sein Tun geleitet von Gedanken wie: Was denken die anderen von mir? Was kommt gut an? Und: Was kann ich tun, damit ich bewundert werde? Das ist die eigentliche Motivation des Perfektionisten. "Und diese Motivation macht krank."

Darum macht Perfektionismus krank

Das kann sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Die einen entwickeln Essstörungen, die anderen sind getrieben von einem Schönheits- oder Gesundheitswahn. Wiederum andere schlittern geradewegs in ein Burnout. Immer allen gefallen zu wollen kostet viel Kraft. Und der Umstand, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ohnehin gern gesehen wird, wenn man schöner, erfolgreicher und beliebter ist, macht die Sache nicht gerade besser. Wobei hinter dem Streben nach Perfektion, dem Drang, den anderen gefallen zu wollen, noch etwas ganz anderes steckt. Nämlich Angst. So ist die Angst, nicht genug zu sein, einen Fehler zu machen und nicht wertgeschätzt zu werden, die eigentliche Triebfeder des Handelns. Eine Angst, die immer um den Betroffenen selbst kreist.

© iStockphoto.com

Bonelli beschreibt Perfektionismus als "innere Haltung, die einem selbst große Probleme bereitet". Wie auch den anderen. Denn mit einem Perfektionisten zu leben oder zu arbeiten ist alles andere als einfach. "Perfektionisten sind beratungsresistent, weil sie alles persönlich nehmen und daher alles als Kritik auffassen." Während andere konstruktives Feedback dankbar annehmen, geht der Perfektionist in die Verteidigung. Anstatt den Blick auf den zugrundeliegenden Sachverhalt zu richten, stellt er die Beziehung zu der Person, die Kritik übt, infrage. Klare Sache: Sie mag mich nicht. Ebenso wenig wie Kritik annehmen kann der Perfektionist Fehler eingestehen. Denn wer einen Fehler macht, ist nicht perfekt. Und wer nicht perfekt ist, ist nicht liebenswert. So der Glaubenssatz, nach dem der Perfektionist lebt.

Woran erkennt man Perfektionisten?

Der Perfektionist ist aber nicht nur rechthaberisch, sondern auch übergriffig. "Eine sehr unangenehme Kombination", merkt der Psychiater an. Allzu gerne mischt er sich in Angelegenheiten ein, die ihn nichts angehen. Gleichzeitig vergleicht er sich permanent mit anderen. Seinen Wert - sofern man bei Menschen von Wert sprechen kann - macht er daran fest, was die anderen von ihm halten. Insofern verwundert es auch nicht, dass der Perfektionist oft zu jenen gehört, die als letztes das Büro verlassen. Nicht, weil ihm die Arbeit so viel Spaß macht, sondern weil er seinem Chef gefallen möchte. So sehr, dass er dafür sogar familiäre oder andere private Pflichten vernachlässigt. Nach dem Motto "Schau, was für ein braver Mitarbeiter ich bin" strebt er mit vollem Einsatz nach dem Lob seines Vorgesetzten.