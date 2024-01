Inhaltsverzeichnis

Das wissenschaftliche Fachgebiet der Ökologie beschäftigt sich mit der Gesamtsituation der Umwelt - also dem Umweltschutz. Hauptaufgabe des modernen Umweltschutzes ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen zu schützen. Umweltschutz lässt sich in verschiedene Teilbereiche gliedern, die miteinander in Wechselwirkung stehen:

Klimaschutz : Klimaschutz-Maßnahmen sollen dem Klimawandel entgegenwirken und die globale Erderwärmung stoppen.

Naturschutz : Es geht gezielt darum, Tierarten und Pflanzenarten zu schützen. Manchmal geraten die Teilbereiche miteinander in Konflikt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Umweltschützer:innen für mehr Windenergie plädieren (zur CO2-Emissionsreduktion) und Naturschützer:innen die dadurch entstehenden Eingriffe in die Natur (Gefährdung der lokalen Artenvielfalt) kritisieren.

Bodenschutz : Dient dem Ziel, den Erdboden vor schädlichen Veränderungen zu schützen bzw. die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Dazu zählen unter anderem: Schutz vor Bebauung oder Kontamination.

Gewässerschutz : Als Gewässerschutz bezeichnet man die Gesamtheit der Bestrebungen, die Gewässer (Oberflächengewässer und das Grundwasser) vor Beeinträchtigungen zu schützen. Der Gewässerschutz dient einerseits der Reinhaltung des Wassers als Ressource für Trink- oder Betriebswasser als Teilaufgabe des Umweltschutzes, andererseits dem Schutz aquatischer (d. h. vom Wasser abhängiger) Ökosysteme als Teilaufgabe des Naturschutzes. Eine sehr weitgehende Maßnahme zum Schutz von Gewässern ist die Ausweisung von Wasserschutzgebieten.

Schutz vor Luftverschmutzung : In diesem Teilbereich geht es um den Schutz der Umwelt vor menschlich verursachten Luftschadstoffen - insbesondere aus dem Verkehr, der Industrie oder der Landwirtschaft. Wichtig ist, dass Grenzwerte eingehalten und beispielsweise CO2-, Feinstaub-, Stickoxid- oder Ozonbelastung nicht zu hoch werden.

Gesundheitsschutz: Eine gesunde und intakte Umwelt intakte Umwelt fördert eine gesunde Entwicklung der Menschen und ist neben den sozialen und ökonomischen Einflüssen eine wichtige Voraussetzung für gute Lebensqualität.

Eine gesunde Umwelt ist eine Grundvoraussetzung für unsere eigene Gesundheit und Lebensqualität. Umweltschutz kann Krankheiten vorbeugen

Das Bedürfnis, die Umwelt zu schützen, wie wir es heute kennen, entwickelte sich erstmals in den 1960er-Jahren. Damals wurden die negativen Folgen der Industriegesellschaft auf die Umwelt festgestellt. Europaweit stieg zu dieser Zeit auch das Bewusstsein in der Gesellschaft für Umweltschutz. Das zeigte sich etwa in Protestaktionen gegen die Kernkraft. In den 1970er Jahren entstanden einige bekannte Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace. Den WWF (World Wide Fund For Nature) gibt es bereits seit 1961.

Welche rechtliche Grundlagen zum Umweltschutz gibt es in Österreich?

Österreich verfügt nicht über ein alles umfassendes Umweltschutzgesetz. Der Umweltschutz ist rechtlich in vielen verschiedenen Umweltvorschriften festgehalten, die in Bundes- und Landesgesetzen - inklusive Verordnungen - verankert sind.

Ein wichtige rechtliche Grundlage zum Umweltschutz bildet das "Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung". Darin steht unter anderem geschrieben:

[...] § 1. Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum

Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen, um auch

zukünftigen Generationen bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten.

§ 2. Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum

Tierschutz.

§ 3. (1) Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich

zum umfassenden Umweltschutz.

(2) Umfassender Umweltschutz ist die Bewahrung der natürlichen Umwelt als

Lebensgrundlage des Menschen vor schädlichen Einwirkungen. Der umfassende

Umweltschutz besteht insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des

Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen durch Lärm. [...]

Ist Umweltschutz gleichzusetzen mit Nachhaltigkeit?

Umweltschutz ist nicht mit Nachhaltigkeit gleichzusetzen. Umweltschutz stellt zwar einen essentiellen Teilbereich von Nachhaltigkeit dar, daneben sind allerdings zwei weitere Aspekte relevant: Ökonomie und Soziales. Bei der ökonomischen Nachhaltigkeit geht es darum, effizient zu wirtschaften bzw. Gewinne zu maximieren, ohne dabei die nötigen Ressourcen langfristig auszubeuten. Die soziale Nachhaltigkeit zielt darauf ab, dass jeder Mensch ein würdiges Leben führen kann - ohne Armut oder Hunger.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz müssen nicht immer auf einer Linie sein: So kann es sein, dass etwas als wirtschaftlich nachhaltig angesehen wird, aber aus Perspektive von Umweltschützer:innen nicht als nachhaltig für die Umwelt.