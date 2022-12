Foodsharing: Damit Lebensmittel nicht im Müll landen

Inhaltsverzeichnis

Foodsharing ist ein englisches Wort, das es in den deutschen Sprachgebrauch geschafft hat. Es bedeutet wörtlich "Essen teilen". Und genau darum geht es. Es ist einfach eine Initiative, um das Wegwerfen von Lebensmitteln zu verhindern.

Auf die Idee, Lebensmittel, die man selbst nicht mehr braucht, zu teilen, kam man 2012 in Berlin. Es handelt sich dabei um eine gemeinschaftliche und nachhaltige Initiative gegen Verschwendung. Das ganze wird über eine Webplattform organisiert und hat mittlerweile in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 360.000 Mitglieder. Bisher konnten so über 44.000 Tonnen Lebensmittel vor dem Wegwerfen bewahrt werden. Grundsätzlich tauschen hier Privatpersonen untereinander noch verzehrbare Lebensmittel aus. Es sind aber auch Unternehmen Teil des Netzwerks.

Wie funktioniert es?

Das Ganze funktioniert über zwei Varianten: Die erste Option ist, dass sogenannte Foodsaver (also Personen, die sich freiwillig dazu bereit erklären) Waren von Unternehmen abholen, die diese nicht mehr verkaufen können. Diese sind nicht mehr ganz frisch (aber in Ordnung) oder die Verpackung ist beschädigt. Diese Lebensmittel werden dann gerecht im Netzwerk verteilt. Wenn einmal mehr da ist, als selbst verbraucht werden kann, werden die Lebensmittel beispielsweise an Bedürftige, Familie oder Nachbarn und Nachbarinnen weitergegeben.

Die zweite Möglichkeit sind sogenannte Fairtailer – öffentlich zugängliche Kühlschränke oder Lagerräume zum Teilen miteinander. Hier kann sich jeder Lebensmittel holen oder welche abgeben. Es ist keine Registrierung oder Mitgliedschaft notwendig. Diese Verteilpunkte werden von Freiwilligen betreut.

Auf www.foodsharing.at kann man mit Hilfe einer Karte leicht herausfinden, wo sich diese Punkte befinden. Manchmal geben Mitglieder auch bekannt, was sich gerade im Verteilpunkt befindet.



Welche Arten von Foodsharing gibt es?

Neben der Organisation über die Plattform und die Verteilung darüber gibt es auch noch Initiativen über Facebook - so zum Beispiel "Lebensmittelverteiler Wien" oder "Gratis Lebensmittel in Wien". Einige Initiativen präsentieren sich auch bei Veranstaltungen oder Events. Ihnen allen ist aber gemeinsam, dass es darum geht, Lebensmittel zu sichern und so die Umwelt zu schonen.

Für wen ist es geeignet?

Grundsätzlich für alle Menschen. Es erfordert allerdings auch Zeit und Engagement. Aber wenn man sich dafür einsetzen will, dass Lebensmittel nicht vernichtet werden, ist es sicher eine praktische Initiative. Man muss zudem ein großes Maß an Flexibilität mitbringen, denn planen, was es gibt, kann man nicht.

Wie wird das Teilen von Lebensmitteln finanziert?

Foodsharing basiert zu fast 100 Prozent auf ehrenamtlichem und unentgeltlichem Engagement. Ziel ist es, mit möglichst vielen engagierten Menschen und nachhaltigen Betrieben gemeinsam die Idee des Foodsharing stetig weiter zu entwickeln, zu optimieren und auszubauen, ohne dabei Geld zu verwenden.

Hinter der österreichischen Plattform Foodsharing.at steht der Verein zur "Vermeidung von Lebensmittelabfällen Österreich". Es läuft alles komplett ehrenamtlich und unentgeltlich. Die Mitglieder der Foodsharing-Community bezahlen nichts für ihre Mitgliedschaft oder die geretteten Lebensmittel. Die Initiative Foodsharing ist unabhängig, kostenlos, werbefrei und nicht kommerziell. Aber wie fast überall im Leben funktioniert es nicht völlig ohne Geld. In diesen Fällen wird Geld gesammelt und auf Spenden zurückgegriffen. Hier hat man sich absolute Transparenz auf die Fahnen geschrieben.