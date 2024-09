Unter dem Hashtag "#MoveTheDate" (deutsch: "Verschiebt das Datum") fordern Umweltschützer und Erdbewohner mit einem Interesse am Überleben lautstark Lösungen und Innovationen, um eine globale Klimakatastrophe abzuwenden. Gelder werden für die Lösung von Umweltproblemen bereitgestellt, wegweisende Projekte gefördert.

Diese Maßnahmen sind toll, reichen aber bei Weitem nicht aus, um der Klimaerwärmung schnell und effizient entgegenzuwirken. Die Politik verschläft die Klimakrise – oder bekämpft diese zumindest nicht mit der nötigen Radikalität. Denn in einem Punkt sind sich viele Experten einig: Ganz ohne Verzicht wird es nicht gehen.

Dabei müsste es gar so sehr nicht weh tun, bewusst und freiwillig auf ein paar Dinge zu verzichten, meint zumindest Ingo Balderjahn: Der Wirtschaftswissenschaftler und emeritierte Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Uni Potsdam hat sich der Konsumforschung verschrieben. In seinem Buch "Lust auf Verzicht" beschäftigt er sich außerdem mit der Frage, ob bewusster Konsum wirklich glücklicher macht und wie sich ein gewisses Maß an freiwilligem Verzicht positiv auf das Klima auswirkt. Denn Überkonsum, so der Seniorprofessor, ist eine der Hauptursachen für globalen Klimawandel: "Im Hinblick auf den ökologischen Fußabdruck, also den zusammengefassten Ressourcenverbrauch und die Emissionen von Treibhausgasen weltweit eines Jahres, ist der Konsum dann nachhaltig, wenn die dafür verbrauchten Rohstoffe von der Biokapazität jährlich regenerierbar wieder bereitgestellt werden können. Das ist aktuell nicht der Fall", so der Experte.