2nd Opinion: Hitze, Klimadebatte und öffentliche Empörung – Warum ernsthafte Gespräche kaum noch möglich sind

Einigermaßen nüchtern betrachtet könnte man von diesem Wissensstand ausgehend zum Schluss kommen, dass drei Dinge besonders wichtig sind: Überall dort, wo es möglich ist (es ist bei Weitem nicht überall möglich), die Nutzung fossiler Energiequellen durch erneuerbare Energiequellen, also Wasser, Wind und Sonne, zu ersetzen, die Forschung im Bereich der Interaktion zwischen natürlichen (Sonnenzyklen, Wolken, Wasserdampf) und anthropogenen Einflussfaktoren weiter zu intensivieren, und die Auswirkungen der unbestreitbaren Erwärmung, an der die Verbrennung fossiler Rohstoffe einen unbestreitbaren Anteil hat, vor allem dort einzudämmen, wo sie vulnerable Gruppen und Personen treffen, also Alte, Kranke und Arme.

Besonders schwierig ist in solchen Situationen der Umgang mit möglichen Paradoxien. Das hat sich angedeutet, als im vergangenen Jahr eine der wenigen plausiblen Erklärungen für den Anstieg der Meerestemperaturen in manchen Regionen darin bestand, dass die Verschärfung der Umweltauflagen für die Schifffahrt dazu führte, dass die Sonneneinstrahlung auf weniger Hindernisse stieß. Dass mühsam durchgesetzte Umweltschutzmaßnahmen einen Beitrag zum Großproblem unseres Ökosystems leisten könnten, wäre eine bittere Erkenntnis, die verständlicherweise von vielen schwer zu akzeptieren ist.

Es wäre also günstig, wenn man in der öffentlichen Debatte in der Lage wäre, Unsicherheiten auszuhalten und mit Paradoxien produktiv umzugehen. Die handelsüblichen Diskussionspraktiken hingegen, in denen die Negierung der Tatsachen („Es ist heiß, weil es Sommer ist, im Sommer war es immer heiß“) und die moralische Empörung der Bessermenschen („Ich hab’ euch immer gesagt, dass wir verbrennen, jetzt ist es so weit“) dominieren, werden weiterhin wenig bringen – außer der Befriedigung, es wieder einmal allen ordentlich reingesagt zu haben.