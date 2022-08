Regenwassertank: Regenwasser sammeln und Trinkwasser sparen

Regenwasser hat den Vorteil, dass es in vielen Gegenden wesentlich weicher ist als das Trinkwasser aus der Leitung. Das weiche Wasser tut den Pflanzen gut und beim Wäschewaschen können Weichspüler und Entkalker eingespart werden. Selbst bei Wassertemperaturen von 40 Grad Celsius verbleiben nicht mehr Keime in der Wäsche als bei der Verwendung von Trinkwasser, wie Experten festgestellt haben.

Wer Regenwasser intelligent in Regenwassertanks sammelt und einsetzt, kann damit bis zu 50 Prozent Trinkwasser einsparen. Bei einem 4-Personen-Haushalt entspricht das über ein Jahr gerechnet einer Ersparnis von 60 bis 70 Kubikmeter (60.000 bis 70.000 Liter) Trinkwasser. Damit spart man nicht nur Geld, sondern lebt auch nachhaltiger.

Welche Arten von Regenwassertanks gibt es?

Die einfachste und mit rund 100 Euro kostengünstigste Form eines Regenwassertanks ist die gute alte Regentonne. An die Regenrinne angeschlossen, können rund 250 Liter Regenwasser leicht gesammelt werden. Dies sollte für das normale Blumengießen ausreichen – oft kann auch ein Gartenschlauch einfach an den Tank angeschlossen werden. Für andere Zwecke als die Gartenbewässerung ist dieses Wasser auch kaum geeignet, da sich in der Tonne leicht Algen bilden können.

Wer mehr Fassungsvermögen benötigt, kann auf einen unterirdischen Flachtank zurückgreifen. Rund 1.500 Liter Wasser fassen diese Tanks, es gibt aber auch größere Ausführungen. Die Kosten liegen bei rund 500 Euro. Der Einbau ist unkompliziert, es muss lediglich eine Grube ausgehoben und der Tank darin versenkt werden. Die Anschlüsse für die Wasserentnahme finden sich im Deckel des Tanks.

Wer Regenwasser auch im Haus verwenden möchte, benötigt eine bessere Wasserqualität und damit eine Zisterne.

Was bringt eine Zisterne?

Bei einer Zisterne fließt das Wasser aus der Regenrinne über einen Filter, der es von Schmutzpartikeln befreit, in einen Speicher. Dieser ist entweder unterirdisch verlegt oder im Keller untergebracht. Wichtig ist hierbei, dass das Wasser kühl gehalten wird, damit es nicht verkeimt.

Gelöste Feinstoffe setzen sich als Sedimente am Boden ab. Dafür benötigt man einen sogenannten beruhigten Zulauf. Dieser verhindert ein Aufwirbeln der Sedimentschicht, die für die Qualität des gespeicherten Wassers verantwortlich ist und ermöglicht die Ablagerung feiner Schmutzpartikel im Laufe der Jahre. Dieses Bodensediment muss nur alle 5 bis 10 Jahre entfernt werden.

Die Zisterne verfügt über einen Überlauf, der mit einem Siphon ausgestattet ist. Über eine Pumpe und ein Leitungssystem wird das Wasser zur Entnahme an verschiedenen Zapfstellen in Haus und Garten bereitgestellt. Für größere Systeme, bei denen Wasser auch für das WC und die Waschmaschine zur Verfügung gestellt wird, muss man mit rund 5.000 Euro rechnen. Es kann auch vorgesehen werden, dass bei Wasserknappheit Trinkwasser zugeführt wird beziehungsweise bei Wasserüberschuss Wasser in den Kanal abgeleitet wird. Diese Anschlussarbeiten müssen jedenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden.

Zisternen sind in verschiedenen Formen zu haben, es gibt Flachtanks, Rundtanks oder zylindrische Formen, hier ist wirklich für jede Einbausituation etwas dabei. Als Materialien stehen Beton oder Kunststoff zur Auswahl. Kunststoffzisternen sind leicht, einfach zu reinigen, säurebeständig und recyclebar.