Der CO2-Fußabdruck oder die CO2-Bilanz gibt an, wie viel Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Summe bei einem (Herstellungs-)Prozess oder einer Aktivität freigesetzt werden. So kann beispielsweise der CO2-Fußabdruck für einzelne Produkte berechnet werden: Dazu werden jene CO2-Emissionen erfasst, die durch die Herstellung, Nutzung und Entsorgung des Produktes anfallen.

Weitere Beispiele, für die ein CO2-Fußabdruck ermittelt werden kann, sind: Wohnen (Heizen, Energie, Wasser), Verkehr und Mobilität (Flugreise, Autofahrt etc.), Ernährung, Urlaub und Hotelübernachtungen, eine Veranstaltung oder eine bestimmte Dienstleistung.

Oft wird der CO2-Fußabdruck in sogenannten CO2-Äquivalenten (CO2e) angegeben. Das sind Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll neben Kohlenstoffdioxid genannt werden: Konkret handelt es sich um Methan (CH4), Distickstoffmonoxid (N2O), Halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6). Viele dieser Treibhausgase werden seltener ausgestoßen als CO2 - jedoch liegt ihr Treibhauspotenzial zum Teil deutlich über dem von Kohlenstoffdioxid. Methan hat laut dem 5. Sachstandsbericht des ⁠Weltklimarats ⁠IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change)⁠ ein Erderwärmungspotenzial (Global Warming Potential (GWP)) von 28, bezogen auf einen Zeithorizont von 100 Jahren. Das bedeutet, dass eine emittierte Tonne Methan, auf 100 Jahre gesehen, so klimaschädlich ist wie 28 Tonnen CO2.

Der CO2-Fußabdruck ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem ökologischen Fußabdruck, der den Flächenbedarf eines Menschen auf der Erde in Gobal Hektar (gha) angibt.

© News.at QUELLE: Europäische Umweltagentur (Stand 2019)*

* Werte zu Treibhausgasemissionen exkl. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

In Österreich hat CO2 laut "Klimaschutzbericht 2020" des Umweltbundesamtes einen Anteil von 84,5 Prozent bezogen auf die gesamten Treibhausgasemissionen im Jahr 2018.

Wie berechnet man den eigenen CO2-Fußabdruck?

Der persönliche CO2-Fußabdruck hängt von mehreren Faktoren wie Ernährungsgewohnheiten (Wie viel regionale Produkte kauft man ein? etc.), Energieverbrauch (Wie heizt man? Wie gut ist das Wohnhaus isoliert? Welche Energieeffizienzklasse haben die Haushaltsgeräte? etc.), Mobilität (Benutzt man das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Wie viele Flugreisen hat man getätigt? etc.) und Konsumverhalten (Wie viel gibt man monatlich für Hobbies aus? etc.) sowie Ausgaben für Dienstleistungen.