Steckbrief Heinrich Staudinger

Name: Heinrich Staudinger

Heinrich Staudinger Geboren am: 5. April 1953 in Vöcklabruck

5. April 1953 in Vöcklabruck Beruf: Geschäftsführer und Eigentümer von GEA / Waldviertler Werkstätten

Geschäftsführer und Eigentümer von GEA / Waldviertler Werkstätten Familienstand und Kinder: unbekannt

Kindheit

Heinrich „Heini“ Staudinger wächst in Schwanenstadt in Oberösterreich als Ältester von fünf Geschwistern auf. Er besucht die örtliche Volksschule, anschließend geht es ins katholische Internat Petrinum in Linz, wo Staudinger stark vom “68er-Geist“ geprägt wird, wie er selbst formuliert. Damit gemeint ist ein antiautoritärer Erziehungsstil, der ihn zum Hinterfragen von Verteilungsgerechtigkeit und sozialistischen Konzepten anregt.

» Das Leben selbst ist das Wichtigste und das Leben ist heilig «

Staudingers prägende Erfahrung

Ein Jahr nach der Matura kauft sich Staudinger ein Motorrad und reist damit erst mal nach Tansania, Afrika. Die Reise ist für ihn eine lehrreiche, prägende Erfahrung. „Auf dieser Reise habe ich gelernt, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt als das Leben. Nicht das Geld, nicht das Auto, nicht Haus oder Kinder, - das Leben selbst ist das Wichtigste und das Leben ist heilig“, wie er in einem Interview mit "kulturvision aktuell" erklärte.

Heinrich Staudingers unkonventioneller Karriereweg

In vorgegebenen Bahnen hat sich der Freigeist Staudinger nie wohlgefühlt. Sowohl sein Soziologie- als auch das Theologie- und später auch sein Medizinstudium bricht er ab. Die Professoren habe er als „Handlanger der Pharmaindustrie“ empfunden.

Nach Afrika setzt Staudinger sein Vertrauen in die GEA-Fabrik, ein Schuhgeschäft, mit dem er in Österreich als Unternehmer Fuß fasst. 2016 erscheint der Kinofilm „Das Leben ist keine Generalprobe“, der sich dem unkonventionellen Karriereweg des Geschäftsmannes widmet.

GEA: Waldviertler Schuhe und mehr

Staudinger blieb nicht „nur“ bei Lederschuhen. Über die Jahre kamen Matratzen, Möbel, eine hauseigene Zeitschrift, die GEA-Akademie, ein Seminarzentrum und die GEA Formel Z, angelehnt an die Formel 1, hinzu. „Ich sage immer „Mischwälder sind gesünder als Monokulturen“ und so praktizieren wir wirtschaftliche Vielfalt mit Überzeugung und Leidenschaft.“ Sein Unternehmen betreibt gemeinsam mit Partnerunternehmen rund 50 GEA-Geschäfte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter:nnen.