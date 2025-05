Reinold Geiger und L’Occitane: Der Duft des Erfolgs

Bei seiner ersten Stelle nach dem Studium bei Landis + Gyr in Genf hält er es nicht lange aus. Es zieht ihn in die USA. Er verkauft sein Auto und steckt das Geld in ein One-Way-Ticket nach New York. Doch die Arbeit dort bei AMF, einem riesigen Konglomerat, das unter anderem Bowlingbahnen herstellt, langweilt ihn. Lieber geht er an den Strand. Da entdeckt er in einer Zeitschrift ein Inserat für Skiferien in Europa. „Damit kenne ich mich aus!“, denkt er und stürzt sich in ein Wagnis.

Geiger schaltet handgestrickte Inserate, chartert ein Swissair-Flugzeug und sucht nach Unterkünften in Bizau im Bregenzer Wald. Der kleine Ort verfügt gerade einmal über einen Sessel- und einen Skilift. Aber zum Erstaunen Geigers klappt es. Die New Yorker Wintersportler treffen auf Einheimische in der Tracht. Geiger muss lachen, als er von der Aktion erzählt, wie oft während des Gesprächs, wenn ihm noch ein lustiges Detail in den Sinn kommt. „Wenn man jung ist, ist man oft naiv.“

Seine Verwegenheit sollte ihm noch öfter zugutekommen. Zum Beispiel als er – wieder zurück in Europa – eine Managementausbildung an der Kaderschmiede Insead („Das war fast wie Ferien“) absolviert hat. Da kontaktiert ihn der Kosmetikkonzern L’Oréal für einen Job als Direktor in Österreich. Geiger durchläuft das ganze Bewerbungsprozedere, aber nicht weil ihn dieser Job interessiert, sondern aus einem ganz anderen Grund. In der letzten Interviewrunde teilt er dem verdutzten L’Oréal-Manager mit, dass er auf die Stelle verzichte – er nutzt das Treffen nur, um an hoher Stelle im Konzern für seine eigene Firma zu werben. Geiger hat nämlich in der Zwischenzeit ein kleines Unternehmen gegründet, das Maschinen für Plastikverformung und Spritzguss verkauft, und er erhofft sich einen Auftrag von L’Oréal.

Einen solchen kriegt er wenig später tatsächlich. Sogar einen sehr prestigeträchtigen: Für ein Konkurrenzprodukt zum erfolgreichen Parfum „Opium“ von Yves Saint Laurent braucht L’Oréal eine ausgefallene Verpackung. Geiger legt ein Konzept vor, „das auf dem Papier ausgeschaut hat, als ob es funktionieren würde“. Doch es gibt einen Haken: „L’Oréal wusste nicht, dass ich gar keine Fabrik hatte.“ Aber Geigers Mut zahlt sich aus. Mit seinen Kontakten in der Industrie schafft er es, die Produktionskapazitäten für den Großauftrag zu organisieren. Der lukrative Auftrag ist die Basis für eine Verpackungsfirma. Das Unternehmen wächst, doch dafür braucht es viel Kapital. Geiger muss sich stark verschulden, und nach ein paar Jahren wird ihm die Sache zu riskant. Er verkauft den Betrieb.