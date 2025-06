Thiel, Zuckerberg, Bezos, Musk & Co.: Das gefährliche Mindset von Trumps Tech-Milliardären

Nach Ansicht von Thiel sollte jede neue Geschäftsidee zehnmal besser sein als die vorhandenen – buchstäblich eine Größenordnung besser. Wettbewerb? „Etwas für Verlierer“, erklärt er – in Anlehnung an seinen ehemaligen Philosophieprofessor René Girard. Unternehmen sollen demnach den Wettbewerb miteinander vermeiden und stattdessen durch Innovation auf die nächste Ebene springen. Der Schlüssel dazu liege im „Treu-Bleiben zu einem Ereignis“ – im kompromisslosen Bekenntnis zu einer Zukunft, „die andere noch nicht sehen können“.

In seinem Buch „Zero to One“ kritisiert Silicon-Valley-Vordenker Thiel, dass die meisten Unternehmensgründer zu prozessorientiert denken und sich abhängig von der Reaktion des Markts bewegen. Daher kommen sie nur in kleinen Schritten woran. Gründer sollten vielmehr wie Steve Jobs oder Elon Musk handeln – nicht reagieren, sondern gestalten. Nicht fragen, was der Markt will, sondern vorantreiben, was er noch nicht kennt. So seien auch Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google vorgegangen. Oder Mark Zuckerberg.