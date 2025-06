Markus Essberger: „Nachhaltigkeit kann auch in einem kleinen Betrieb wie Lightmoos erfolgreich umgesetzt werden“

Was hat Sie dazu inspiriert, Lightmoos zu gründen? Gab es einen Schlüsselmoment, der Sie auf die Idee brachte?

In unserer Welt herrschen zu viele Ungleichgewichte: Der Mensch nimmt mehr als er gibt – in jeder Beziehung. Unsere Umwelt kann damit nicht umgehen. Zu viele Ressourcen werden der Erde entnommen, zu viel Müll produziert und zu viele Schadstoffe in die Luft gepulvert. In meinem kleinen Bereich muss ich dafür sorgen, dass dieses Gleichgewicht herrscht. Schlüsselmomente hatte ich als 3-facher Vater viele. Meinen Kindern muss ich nicht nur ein Vorbild in sozialer Verantwortung und lebendem Umweltschutz sein, sondern ich möchte dazu beitragen, dass sie in 50 Jahren auch noch Zugang zu sauberem Wasser, Luft und gesunden Lebensmitteln haben.

Eine besondere Inspiration war lustigerweise ein kleines Schwalbenbaby, vielleicht 1-2 Tage alt, dass meine kleinste Tochter nachhause brachte und dass wir als Familie aufzogen. Dieses kleine Wunder der Natur aufwachsen zu sehen, um ihm dann doch noch die Chance zu geben, als Zugvogel mit seinen Artgenossen seine Freiheit zu genießen, haben wir als Privileg empfunden. So kam die Schwalbe ins Firmenlogo. Das sind Momente, die verdeutlichen, dass man der Natur ihren Raum geben muss, um sie dem Menschen näher zu bringen. Dass mit meinen Trophäen Menschen und Unternehmen gekürt werden, die bestmöglich versuchen der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz einen Platz in ihrem Unternehmen zu geben und sich – wie ich – für mehr Respekt gegenüber unserem Planeten einsetzen, hat mich ebenfalls inspiriert.