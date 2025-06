Peter Thiel: Tech-Mogul, Ideologe und politischer Strippenzieher

Ein besonders kontroverser Aspekt von Thiels Wirken ist seine Rolle als Chefstratege von Palantir. Die Software-Firma arbeitet eng mit Geheimdiensten, Militär und Sicherheitsbehörden zusammen. Sie bietet Analyseplattformen, die riesige Datenmengen nach Mustern durchforsten – ein Segen für Terrorabwehr, ein Albtraum für Datenschützer.

Besonders umstritten ist Palantirs Zusammenarbeit mit der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die firmeneigene Software hilft dabei, undokumentierte Migranten zu identifizieren und effizient abzuschieben. Kritiker werfen Palantir vor, ein algorithmisch gestütztes Deportationssystem zu betreiben. Auch in Europa wird Palantir aktiv: In Deutschland etwa setzen Polizeien in mehreren Bundesländern auf seine Datenanalyse-Tools.

Neben Palantir hat Thiel auch in andere sicherheitsnahe Unternehmen investiert – etwa in Clearview AI, ein Start-up für Gesichtserkennung, und Anduril, das autonome Militärdrohnen entwickelt. Diese Firmen stehen für eine Hightech-Sicherheitsindustrie, in der Thiel nicht nur Geldgeber, sondern auch ideologischer Impulsgeber ist.