René Benko: Gucci-Anzüge, Patronen-Tasche und Zigarren-Boxen werden versteigert

Kurz vor Weihnachten kommen erneut Wertgegenstände von Signa-Gründer René Benko unter den Hammer. Im Zuge der Insolvenz werden Anzüge und Mäntel von Marken wie Gucci und Hermés, aber auch vier Zigarren-Aufbewahrungsboxen versteigert, teilte das Auktionshaus Aurena am Mittwoch mit. Eine Zigarrenbox, ein sogenannter Humidor, ist aus Mahagoni und von Louis Vuitton und wird inklusive Befeuchtungssystem und Hygrometer versteigert.

Im Angebot gibt es außerdem eine Leder-Tasche zur Aufbewahrung von Patronen bei der Jagd. Gebote für die Gegenstände können bereits abgegeben werden, die Zuschläge gibt es am 13. Dezember. Im Zuge der Signa- und Benko-Insolvenzen kamen bereits zahlreiche Bürogegenstände, aber auch ein Luxus-Jagdgewehr und der Inhalt einer Villa am Gardasee unter den Hammer.