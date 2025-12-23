News Logo
René Benko bleibt weiter in U-Haft

René Benko

©APA-Images / REUTERS / Leonhard Foeger
Gericht ortet weiterhin „dringenden“ Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr – Entscheidung nicht rechtskräftig, Benkos Anwalt will Rechtsmittel einlegen.

von

Der Signa-Gründer René Benko bleibt über die Weihnachtsfeiertage hinaus in Untersuchungshaft. Das Straflandesgericht Wien verlängerte die U-Haft gegen den Tiroler Investor in einer Haftprüfung am Dienstag um zwei weitere Monate bis 23. Februar 2026.

Das Gericht gehe weiterhin von „dringendem“ Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus, hieß es in einer Pressemitteilung. Benkos Anwalt Norbert Wess kündigte ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung an.

Benko-Anwalt: „Keine Verhältnismäßigkeit“

Wess sieht die Verhältnismäßigkeit der U-Haft nicht mehr als gegeben an. „Das Gericht vermeint, der lange zu untersuchende Zeitraum aus der Vergangenheit begründe bereits die (konkrete) Tatbegehungsgefahr für die Zukunft“, sagte Benkos Verteidiger zur APA.

Wess argumentierte, dass der Beschluss über die U-Haft-Verlängerung das „bisherige (erkennbare) Haftübel bei einem bis dato gerichtlich unbescholtenen österreichischen Staatsbürger, der auch umfassend sozial integriert ist“ nicht ausreichend berücksichtige. Benko sitzt seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft. Er nahm an der Haftverhandlung per Video aus der Justizanstalt Innsbruck teil.

Urteile bisher nicht rechtskräftig

Im Oktober wurde Benko in Innsbruck im ersten Strafverfahren wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. In einem zweiten Verfahren im Dezember fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus. Nach Einsprüchen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung ist auch dieses Urteil nicht rechtskräftig. Benko wies bisher stets jegliche Vorwürfe zurück.

Die WKStA ging zuletzt im Verfahrenskomplex rund um die Signa-Pleite 14 verschiedenen Sachverhaltssträngen nach. Zu den Vorwürfen zählen neben betrügerischer Krida auch Untreue, schwerer Betrug, Gläubigerbegünstigung und Förderungsmissbrauch. Im Visier hat sie mehr als ein Dutzend Beschuldigte sowie zwei Verbände. Der ermittlungsgegenständliche Gesamtschaden belaufe sich aktuell auf rund 300 Mio. Euro.

