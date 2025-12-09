Podcast: Der Prozess gegen Nathalie und René Benko

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 startet der zweite Prozess gegen René Benko. Der Signa-Gründer muss sich – wie bereits im ersten Prozess, bei dem es eine nicht rechtskräftige Verurteilung gegeben hat – wegen betrügerischer Krida vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Als Mitangeklagte steht diesmal seine Frau Nathalie Benko ebenfalls vor dem Richter.

Im neuen NEWScast spricht Chefredakteurin Kathrin Gulnerits spricht mit Investigativchef Sebastian Reinhart darüber warum es im Prozess genau geht, warum Nathalie Benko ebenfalls angeklagt ist und was ein Tresor und eine Kiste auf dem Dachboden mit der ganzen Sache zu tun haben.