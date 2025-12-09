News Logo
Podcast: Der Prozess gegen Nathalie und René Benko

Wirtschaft
1 min
Kathrin Gulnerits und Sebastian Reinhart

©Bild: Matt Observe
Morgen startet in Innsbruck der zweite Prozess gegen René Benko – diesmal sitzt auch seine Frau Nathalie auf der Anklagebank. Im NEWScast erklären Chefredakteurin Kathrin Gulnerits und Investigativchef Sebastian Reinhart, worum es geht, warum Nathalie Benko angeklagt ist und welche Rolle ein Tresor und eine Kiste am Dachboden spielen.

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025 startet der zweite Prozess gegen René Benko. Der Signa-Gründer muss sich – wie bereits im ersten Prozess, bei dem es eine nicht rechtskräftige Verurteilung gegeben hat – wegen betrügerischer Krida vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Als Mitangeklagte steht diesmal seine Frau Nathalie Benko ebenfalls vor dem Richter.

Im neuen NEWScast spricht Chefredakteurin Kathrin Gulnerits spricht mit Investigativchef Sebastian Reinhart darüber warum es im Prozess genau geht, warum Nathalie Benko ebenfalls angeklagt ist und was ein Tresor und eine Kiste auf dem Dachboden mit der ganzen Sache zu tun haben.

