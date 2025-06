Im Rahmen der Ermittlungen sichtete die Soko Signa auch private Fotoalben der Familie Benko. Die zusammengetragenen Bilder sollen nach Auffassung der Behörden Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Weihnachts-Schenkung belegen. In dem polizeilichen Abschlussbericht wird unter anderem auf Aufnahmen verwiesen, die René Benko am 25. Dezember 2021 sowie in den Folgejahren mit einer goldenen Patek Philippe Nautilus zeigen – jener Uhr, die er laut seiner Aussage bereits am Vortag seinem Sohn geschenkt habe.

Laut Justiz-Insidern läuft Benkos Ehefrau nun Gefahr, als mögliche Mittäterin in diesem Faktum in absehbarer Zeit angeklagt zu werden und vor Gericht erscheinen zu müssen. Was sagt Nathalie Benko dazu? Sie bestreitet die Vorwürfe. Und tischt den Ermittlern eine ganz andere Version auf: