René Benko: Der Angeklagte

Der Dienstag, der René Benko bevorsteht, ist nicht vergleichbar mit jenen, die er in den vergangenen Monaten hinter den hohen Mauern zubrachte. Die Tage, an denen er sich Seite an Seite mit seinem Anwalt durch Aktenberge kämpfte, sind vorbei. Bereits eine Woche zuvor gingen für ihn In der Wickenburggasse im 8. Wiener Bezirk die schweren Eisentore der Justizanstalt auf. Ein blauer Gefängnisbus rollte heraus. Er brachte Benko gen Westen, in die alte Heimat – doch nicht über die gewohnte Route. Über dem deutschen Eck liegt die unsichtbare Gefahr des Europäischen Haftbefehls, ein Schwert, das an der Grenze niederfahren könnte.

Also wich der Konvoi aus, schlug den Schleichweg durchs Pinzgau ein, vorbei an dunklen Hängen und engen Tälern, hinein in eine Landschaft, die selbst wie eine Kulisse des Schicksals auf ihn wirken musste. Am Ende dieser Fahrt wartete Innsbruck. Dort öffnet sich das Tor zu einem neuen Kapitel: Unter grellem Kameralicht, bedrängt vom Ansturm der Medien, tritt René Benko zum ersten Mal in den Gerichtssaal – nicht mehr als der Strippenzieher im Hintergrund, sondern als Angeklagter, gezwungen, sich für mutmaßlich kriminelles Handeln zu verantworten. Ein Auftakt, der den Beginn einer ganzen Prozess-Serie markieren dürfte – und den Sturz des einstigen Immobilien-Jongleurs endgültig besiegeln könnte. Es gilt die Unschuldsvermutung.