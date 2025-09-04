Benko-Prozess: Überstellung des Immo-Pleitiers nach Tirol soll am 13. Oktober erfolgen

Benko soll auch nicht am schnellstmöglichen Weg zurück nach Tirol gebracht werden, wo er an sich gemeldet ist und seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Die Route über das sogenannte Große Deutsche Eck – vom Walserberg über die deutsche A 8 bis zum Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein und dann weiter auf der Inntal Autobahn (A 12) – kommt aus Sicht der Justiz für den Häftlingstransport nicht in Betracht, wie sich aus internen Unterlagen ergibt.

Darin wird zu bedenken gegeben, die deutschen Behörden könnten bei einem Zwischenstopp auf deutschem Staatsgebiet einen aufrechten italienischen Haftbefehl vollziehen. Um Kalamitäten zu vermeiden, dürfte es für Benko daher ab Salzburg innerösterreichisch über Bischofshofen und Zell am See bzw. Saalfelden weiter nach Tirol gehen.

Die italienische Justiz hatte im Dezember 2024 einen europäischen Haftbefehl gegen Benko erlassen. Basis dafür waren laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trient. Diese Anklagebehörde verdächtigt Benko und zahlreiche weitere Beschuldigte – darunter der Südtiroler Steuerberater und Benko-Vertraute Heinz Peter Hager – im Zusammenhang mit Immobilienspekulationen unter anderem der Bildung einer kriminellen Vereinigung, des Betrugs und der Korruption.