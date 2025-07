René Benko: Signa-Chef-Controller packt aus

Vor den Ermittlern der Soko Signa und den Staatsanwälten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschreibt A. als Schlüsselzeuge ein System permanenter Geldknappheit, in dem Zahlungen fast immer in letzter Minute organisiert wurden.

„René Benko hat sich um die Finanzbeschaffung gekümmert – es war ausschließlich er, der das gemacht bzw. entschieden hat. Das sah so aus, dass René Benko die Entscheidung über die Finanzbeschaffung getroffen hat und organisiert hat, woher das Geld kam. In weiterer Folge hat er Manuel Pirolt angewiesen, das dann in dieser Weise durchzuführen. René Benko hat immer bis zum Schluss den Daumen drauf gehabt und hat zu 99 % kurz vor knapp dann die Entscheidung getroffen, woher das Geld kommen soll. Mit kurz vor knapp meine ich, dass es beispielsweise schon zwei Wochen vorher ein gewisses Thema gegeben hat, dass es ein gewisses Zahlungsziel gegeben hat. Wenn wir beispielsweise an einem Dienstag etwas zu zahlen hatten, dann war es so, dass um 15:45 Uhr das Geld noch nicht am entsprechenden Konto war, sondern es musste zuerst oftmals über mehrere Gesellschaften organisiert werden, damit fristgerecht die Zahlung erfolgen konnte.“

Diese Vorgehensweise sei kein Einzelfall, sondern fester Bestandteil der Unternehmenskultur gewesen. „Dieser Vorgang war eigentlich schon Geschäftspraxis und nicht nur erst gegen Ende üblich. Da ich im Wesentlichen im Laufe meines Berufslebens für die Signa gearbeitet habe, kannte ich es nur so, dass alles recht kurzfristig bezahlt wurde. Ich kannte es nicht anders – es war Kultur dort.“