Spitzentöne: Heinz Sichrovsky trotzt einem herausfordernden Jahr

Und mit Wiederkehr sind wir beim Thema im engeren Sinn. Rechts-Bobos mit Kindern in Privatschulen können sich gern für die Gesamtschule erwärmen, während andere der Ikonisierung des Klassendeppen zum Bildungsziel wehrlos zusehen müssen. Dieses pinke Anliegen hat gottlob keine Aussicht auf Verwirklichung. Aber etwas anderes droht unter dem öffentlichen Druck, irgendetwas reformieren zu müssen, und sei es unter offener Blödsinnsprämisse.

Und so geht es jetzt an neue Lehrpläne mit dem Ziel, die klassischen Sprachen Altgriechisch und Latein weiter zu marginalisieren. Wenn sich die ersatzweise zwangsausgebildeten Computerfreaks in vier, fünf Jahren selbst wegprogrammiert haben werden, ist es zu spät: Der Blick über das große Ganze, also die Grundausstattung für ein freies, humanistisch gefestigtes, gegen politische Vertreterschmähs immunes Denken, ist dann schon Geschichte.

Deshalb denke ich an eine Gegeninitiative in höchster Proponentenbesetzung. Ich wende mich diesbezüglich in Kürze nochmals an Sie. Sollten Sie schon jetzt Zeit, Ambition und Erfahrung mit Portalen wie aufstehn.at haben, schreiben Sie mir bitte – ich kenne mich da zu wenig aus.

Insgesamt wird mir um den kulturellen Gesamtbefund angst. Dass Babler eine offenbar ahnungslose Ex-Politikerin an die Spitze der Bundestheater setzt, hat mich enttäuscht. Und dass die Stadt Wien am wertlosen, ideologisch vergifteten Song Contest festhält und dafür das kommunale Opernhaus am Wienfluss, die freie Szene und das Sommernachtskonzert in Bedrängnis bringt: Das erfreut nicht.