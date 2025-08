Leserbriefe zur NEWS-Kultur, August 2025

Lieber Heinz Sichrovsky,



wie so oft sprechen Sie mir aus der Seele. Welchen Dialog will Babler mit den propalästinensischen Aktivisten führen? Sie haben die Eröffnung der Salzburger Festspiele benutzt, weil sie dadurch die größte Aufmerksamkeit erlangen konnten. Dass es so leicht möglich war, wirft schon einige berechtigte Fragen auf. Dass sie die Salzburger Festspiele zu Salzburger Speibspielen ernannt haben, ist schon ein Zeichen einer gewissen spätpubertären Verwirrtheit und nicht unbedingt ein Signal zur Dialogbereitschaft. Was also will Babler mit diesen Leuten besprechen? Stellt er sich wie ich die Frage, warum die Aktivisten ausgerechnet am Beginn seiner Rede aufgetaucht sind? Könnte es sein, dass sie mit einer gewissen Sympathie von seiner Seite für ihre Aktion gerechnet haben? Die Haltung der österreichischen Regierung zu Israel müsste auch dem Vizekanzler und Kulturminister klar sein. Genauso klar ist aber auch die Haltund der propalästinensischen Aktivisten. Welchen Dialog also führen? Wird Babler auch einen Dialog mit den Verantwortlichen für das Geschehn in einer Wiener Pizzaria und dem Campingplatzbetreiber in Tirol führen? Ich fürchte, Babler wird in nächster Zeit viele Dialoge führen müssen angesichts der "Schleusen", die sich gerade öffnen, an denen für die nächsten 1000 Jahre nicht hätte gerührt werden dürfen." Ich zitiere diesen Satz von ihnen gerne und mit aller denkbaren Zustimmung.



Was die von mir eben erst erwähnte Haltung der österreichischen Regierung betrifft, muss ich doch noch eine kurze Anmerkung machen. Wir haben ja noch unsere Außenministerin, die eine Resolution unterschrieben hat, die darauf verzichtet, das Massaker vom 7. Oktober 2023 als Ursache der Tragödie im Nahen Osten auch nur zu erwähnen. Ihre Erinnerung, dass die spätere Außenministerin uns beinahe einen Volkskanzler beschert hätte, ist vielleicht von der Sorge getragen, dass sich Ähnliches wieder zutragen könnte. Was Frau Meinl-Reisinger betrifft, glaube ich das nicht. Dafür hat sie zu viel Freude an ihrer neu erlangten Wichtigkeit. Wenn jemand die gegenwärtige Dreierkoalition sprengen könnte, dann sind das die Vertreter der reinen Neos-Lehre.



Zum Schluss noch zurück zu den Salzburger Festspielen. Dass Teodor Currentzis ein ausverkauftes Konzert im Großen Festspielhaus geben "darf" , gehört zu meinen großen Freuden. Und ich wünschte, auch die Störer der Eröffnung hätten gestern zumindest im Fernsehen die wunderbare Aufführung von "Maria Stuarda" gesehen. Das wäre mein Traum von einer besseren Welt.



Ich grüße Sie wie immer herzlich, alles Liebe Riki Pacik