Weil Verdrängen ja niemanden weiterbringt und man in diesen grenzdarwinistischen Zeiten den Fakten besser ins Auge sieht: Clara Bais wird er keine mehr, der Nachwuchsdichter Tom Czlowiek mit seiner belletristischen Monstrosität „Atemnot“. Viel zu lang das Zeug, deutlichst über dem Bestseller-Median von 102.728 Zeichen. Dafür aber mit viel weniger Sätzen als den empfohlenen 8.917. Das ist kein Paradoxon, sondern hat mit den nicht endenden Satzwürmern zu tun, die der Czlowiek, sollte er sich denn Restchancen auf Publikation ausrechnen, rücksichtslos zerhacken muss.

Überhaupt sollte sich der Czlowiek besser an der oben genannten Clara Bais orientieren: Die hat es schon in frühen Jahren zur Ikone im Pubertätssegment der „New Adult Romance“ gebracht. Ihr Titel „Dort, wo die Sterne im Wasser leuchten“ darf insgesamt als exemplarisch gelten. Alles stimmt da: Die „Vokabular-Exklusivität“ ist vorbildlich gering, während der Czlowiek mit unentzifferbaren Fremdwörtern um sich wirft. Die Verben sind zu wenige, dafür wühlt er in Adjektiven. Und erst der „Sentiment-Verlauf“! Clara Bais hat da alles im Angebot, von „Harmonie“ bis „Drama“. „Atemnot“ dagegen ist schlicht fad, im Fachjargon „sehr hell“ – null Drama, null Schmetterlinge im Bauch.