Claus Peymann: Die Wahrheit über den alten König

Am Berliner Ensemble träumte er dann von der rasenden Zeit. Seine Nachfolger in Wien fürchteten den riesigen Schatten. Erst als 2014 Peymanns frühere Pressesprecherin Karin Bergmann übernahm, kam er als Regisseur zurück. 2019, zwei Wochen vor der Akademietheater-Premiere der Ionesco’schen „Stühle“, brach er, längst der älteste noch aktive Regisseur des Sprachraums, unter dem Einfluss einer viralen Gehirnhautentzündung zusammen.

Die Genesung im AKH dauerte sieben Monate, Peymann musste anschließend wieder gehen lernen. Aber Herbert Föttinger glückte der Coup, ihn für drei formidable Inszenierungen an die Josefstadt zu engagieren. Die vierte sollte, trotz hausinternen Gemaules gegen Peymanns raue Probengepflogenheiten, in der soeben beendeten Saison stattfinden. Da warf ihn ein Schlaganfall nieder, und ein zweites Auferstehen war selbst ihm nicht zugedacht. Er starb am 16. Juli in seinem Haus in Berlin. Die Füchse, Dachse und Wildschweine, die sich in seinem Garten eingerichtet haben, werden ihn vielleicht vermissen.

Noch ungeklärt ist der Ort seines Begräbnisses. In News deutete er Diversifikation an: das Herz in Wien, der Rest auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, wo viele andere Unsterbliche warten.