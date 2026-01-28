Spitzentöne: Theaterpreise ohne Wert

Da wird dauernd über eine angebliche Theaterkrise lamentiert. Dabei wäre ihre Überwindung denkbar einfach: Sie müssen bei Ihrem Antritt als Direktor nur Ihr Haus leerspielen, indem Sie beliebte durch unbekannte Schauspieler ersetzen und infolge Publikumsverweigerung den Anteil der szenischen Aufführungen auf zwischenzeitlich neun pro Monat reduzieren. Weshalb Ihre Subvention endlich Vermietungen, Pop-Konzerten und Schwafeldiskussionen zugutekommt.

Dann haben Sie es geschafft. Zumindest zum Nestroy-Preis (Die besten österreichischen Aufführungen der vorhergehenden Saison werden im September gefeiert, Anm.) bzw. zum Nestroy für Wohlhabende, dem innerhalb der identischen Blase exekutierten Berliner Theatertreffen (Im Mai werden die besten deutschsprachigen Aufführungen der vorhergehenden Saison gezeigt, Anm.).

Beider Resultate hätte ich heuer bis ins Detail prognostizieren können und wäre doch auf meinem Wetteinsatz sitzen geblieben, weil die Quote zu gering war: Der mit Saisonende 24/25 abgegangene Volkstheaterdirektor Kay Voges hat gewonnen, hier wie dort. Nachdem schon 2022 der bis dahin einzige Erfolg seiner Direktionszeit, ein hübscher Jandl-Abend, hysterisch zur Jahressensation hochgejubelt wurde, ist jetzt „Fräulein Else“ dran: das zweite und letzte Beispiel leidlichen Gelingens in einer Serie der Niederlagen.