Spitzentöne: Identitätsprobleme eines Linken

Den Leser mit den Identitätsproblemen des Schreibers zu behelligen: Das ist prinzipiell das, was Analphabeten ein „No-Go“ nennen. Heute kann ich Ihnen den Vorgang nicht ersparen. Nicht etwa meine Identität als Ressort-Autist wankt. Die sitzt wie in Bet0n gegossen. Aber die Identität als Linker. Nie wird mein Herz anderswo als auf dieser Seite schlagen.Nur was ein Linker ist, das weiß ich täglich weniger.

Lassen Sie mich bei der Selbsterforschung mit dem beginnen, was wir in unserem Minimundus mit der Causa prima verwechseln: der Regierungskrise mit dem angeblichen Machtkampf um die SPÖ. Ich bin Babler gleich mit Sympathie begegnet. Seine Bewerbungsrede auf dem Parteitag im Juni 2023 war mitreißend. Ihn heute als wirren, hektischen Anti-Rhetoriker zu qualifizieren, ist definitiv unrichtig. Und n0ch mehr als er selbst hat mich von ihm der Gegenkandidat überzeugt, Doskozil mit seiner Opportunisten-Entourage.

Babler war der Letzte, der Anfang 2025 von den Regierungsverhandlungen aufgestanden ist. Wogegen uns die Neos, die sich jetzt als außen- und bildungspolitische Zeitbomben positionieren, fast den Volkskanzler ins Amt gezickt hätten.