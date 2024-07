Benko: Hausdurchsuchungen in Luxemburg

Ebenfalls an diesem Tag kauft die INGBE Stiftung der Signa Holding deren Anteile an der Villa Eden am Gardasee ab, die einer Luxemburg-Tochter gehört. Der Kaufpreis: 46.323.978,10 Euro. Im Kaufvertrag wird festgehalten, dass der Kaufpreis mit offenen Forderungen aufrechnen kann. Heißt: Benko holt sich die schönen Luxusvillen am Gardasee in den Besitz seiner Stiftung – und gibt am selben Tag die INGBE-Anteile an der Signa Prime an die Signa Holding ab. Zu einem auffällig hohen Preis, von dem die Liechtensteiner Benko-Stiftung profitieren sollte. Ob diese Last-Minute-Deals einer seriösen Marktbewertung standhalten, werden wohl Experten und Behörden zu klären haben.

In beide Transaktionen war übrigens einer der engsten Benko-Vertrauten involviert: Signa-Holding-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber. Auf unangenehme Fragen kann sich wohl auch Manuel Pirolt einstellen. Der Signa-Finanzchef und Benko-Helfer hat einen Vertrag mit unterzeichnet.