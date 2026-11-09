Gebühren und Tarife 2027: Was ab Jänner in Österreich teurer wird und was nicht

Mit dem Jahreswechsel 2027 ändern sich in Österreich zahlreiche Gebühren, Tarife und Beiträge. Teurer werden die Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, das e-card-Serviceentgelt, die Autobahnvignette sowie Wasser, Abwasser und Müll in Wien. Gleich bleiben der ORF-Beitrag, die Familienbeihilfe, das Porto und die Bundesgebühren für Pass oder Führerschein, deren jährliche Inflationsanpassung die Regierung für 2027 aussetzt. Die Pensionen steigen um 2,95 Prozent.

Die jüngste Neuerung kommt von den Wiener Linien: Seit 23. Oktober 2026 steht fest, dass die Jahreskarte ab 1. Jänner 2027 483,10 Euro kostet, 16,10 Euro mehr als bisher. Bei den Stromnetzen zeichnet sich dagegen eine Entlastung ab, der Verordnungsentwurf der E-Control vom 29. Oktober 2026 sieht für Haushalte im Österreichschnitt sinkende Netzentgelte vor. Was beschlossen ist und was erst geplant, lesen Sie hier Posten für Posten.