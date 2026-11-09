Gebühren und Tarife 2027: Was ab Jänner in Österreich teurer wird und was nicht
Öffi-Tickets, Vignette, e-card, Netzgebühren, Wasser und Müll: Ab Jänner 2027 ändern sich in Österreich zahlreiche Gebühren, andere bleiben eingefroren. Neu: Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet 483,10 Euro. Alle Beträge alt und neu, was beschlossen und was erst geplant ist, und was ein Haushalt 2027 mehr zahlt.
Mit dem Jahreswechsel 2027 ändern sich in Österreich zahlreiche Gebühren, Tarife und Beiträge. Teurer werden die Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, das e-card-Serviceentgelt, die Autobahnvignette sowie Wasser, Abwasser und Müll in Wien. Gleich bleiben der ORF-Beitrag, die Familienbeihilfe, das Porto und die Bundesgebühren für Pass oder Führerschein, deren jährliche Inflationsanpassung die Regierung für 2027 aussetzt. Die Pensionen steigen um 2,95 Prozent.
Die jüngste Neuerung kommt von den Wiener Linien: Seit 23. Oktober 2026 steht fest, dass die Jahreskarte ab 1. Jänner 2027 483,10 Euro kostet, 16,10 Euro mehr als bisher. Bei den Stromnetzen zeichnet sich dagegen eine Entlastung ab, der Verordnungsentwurf der E-Control vom 29. Oktober 2026 sieht für Haushalte im Österreichschnitt sinkende Netzentgelte vor. Was beschlossen ist und was erst geplant, lesen Sie hier Posten für Posten.
Wiener Linien und VOR: Öffi-Tarife steigen ab 1. Jänner 2027 um 3,45 Prozent
Jahreskarte Wien
467,00 Euro (2026) auf 483,10 Euro (2027), plus 3,45 Prozent. Die ermäßigte Jahreskarte für Jugendliche, Seniorinnen und Senioren steigt von 300,00 auf 310,40 Euro. Grundlage ist laut Wiener Linien die Valorisierung mit dem Verbraucherpreisindex von Juli 2025 bis Juni 2026: „Für das Jahr 2027 beträgt diese 3,45 Prozent.“
Einzelfahrt Wien
3,10 Euro digital, 3,30 Euro in Papierform ab 1. Jänner 2027. Das Top-Jugendticket steigt mit dem Schuljahr 2027/28 von 101 auf 103 Euro, der Selbstbehalt für das Jugendticket bleibt bei 29,60 Euro.
Übergang
Bereits gekaufte Tickets gelten noch sechs Monate. Jahreskarten mit Gültigkeitsbeginn bis 1. Dezember 2026 gibt es zum alten Preis. Die Strafe für Fahren ohne Ticket beträgt 140 Euro, nach Mahnung 191 Euro.
VOR Niederösterreich und Burgenland
Im Schnitt plus 3,4 Prozent laut Aussendung des Verkehrsverbunds Ost-Region vom 23. Oktober 2026: Einzelkarte Regionaltarif 2,30 auf 2,40 Euro, Tageskarte 4,50 auf 4,70 Euro, KlimaTicket MetropolRegion 1.019 auf 1.053,10 Euro, KlimaTicket Region 552 auf 570 Euro. Vorverkauf seit 1. November 2026. Neu: Seniorinnen und Senioren ab 65 brauchen in Niederösterreich und dem Burgenland nur noch einen Lichtbildausweis statt der Vorteilscard.
Die Details zu den Wiener Tarifen haben wir in „Öffi-Tarife in Wien ab Jänner 2027“ zusammengefasst, die Niederösterreich-Preise in „VOR-Tarife 2027“.
KlimaTicket, ÖBB und Länder: Was Bahn und Bus 2027 kosten
KlimaTicket Österreich
Derzeit 1.400 Euro (Classic) und 1.050 Euro (Jugend, Senior, Spezial) laut klimaticket.at. Die Regierung plant eine Erhöhung um 2 Prozent statt der rechnerischen 3,6 Prozent nach dem harmonisierten Verbraucherpreisindex. Der Ministerialentwurf zur Novelle des Klimaticketgesetzes war bis 6. November 2026 in Begutachtung und sieht eine kaufmännische Rundung auf ganze Euro vor. Rechnerisch ergibt das 1.428 beziehungsweise 1.071 Euro; die amtlichen Preise stehen erst nach dem Beschluss im Nationalrat fest. Betroffen sind nur Tickets mit Gültigkeitsbeginn ab 1. Jänner 2027, regionale Klimatickets nicht.
ÖBB
Der Fahrplanwechsel ist laut ÖBB am 13. Dezember 2026, Tickets gibt es seit 14. Oktober. Die Business Class wird künftig nachfrageabhängig bepreist. Standardtickets und Vorteilscard werden laut APA im Schnitt um 3,5 Prozent teurer, die Sparschiene-Einstiegspreise bleiben gleich (unser Bericht).
KlimaTicket Salzburg
Bleibt 2027 bei 399 Euro, ermäßigt 299 Euro, wie der Salzburger Verkehrsverbund am 15. Oktober 2026 mitteilte.
Andere Verkehrsverbünde
Oberösterreich, Tirol, Steiermark, Vorarlberg und Kärnten haben bis 9. November 2026 keine Tarifänderungen für 2027 veröffentlicht.
Strom- und Gasnetz: Netzentgelte 2027 sinken beim Strom, steigen beim Gas
Strom
Die Regulierungskommission der E-Control hat am 29. Oktober 2026 die Netzentgelte für 2027 in Begutachtung geschickt. Für einen Haushalt ergibt sich im Österreichschnitt „eine Senkung von 3,6 Prozent“, rund 15 Euro im Jahr; mit der neuen Tarifstruktur samt Leistungspreis sind es „eine Senkung von 5,7 Prozent“, rund 24 Euro. Erhöhungen gibt es vor allem in Kärnten. Die Begutachtung läuft bis 20. November 2026, die Entgelte gelten ab Jänner 2027. Die regionalen Werte, darunter minus 12 Prozent in Niederösterreich und plus 9,6 Prozent in Kärnten, finden Sie in unserem Bericht.
Gas
Die Gasnetzentgelte steigen laut Wirtschaftsministerium im Schnitt um rund 7 Prozent. Regional reicht die Spanne laut APA von plus 20,7 Prozent in Kärnten und plus 19,3 Prozent in Niederösterreich bis plus 2,0 Prozent in Wien und minus 1,9 Prozent in Salzburg (Details). Der Entwurf lag bis 6. November 2026 zur Stellungnahme auf.
Billigstromgesetz
Rund 450 Millionen Euro sollen von 2027 bis 2029 die Netzkosten dämpfen, wie das Wirtschaftsministerium am 29. Oktober 2026 mitteilte. Welcher Energietarif zu Ihnen passt, zeigt der Tarifkalkulator der E-Control.
ORF-Beitrag: 15,30 Euro bleiben bis Ende 2029 eingefroren
Betrag
15,30 Euro im Monat beziehungsweise 183,60 Euro im Jahr, unverändert. Dazu kommen Landesabgaben laut ORF-Beitrag Service GmbH: 4,60 Euro im Burgenland und in Kärnten, 4,70 Euro in der Steiermark, 3,10 Euro in Tirol; Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg heben keine ein.
Beschluss
Der Nationalrat hat am 27. März 2025 mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossen, dass der ORF-Beitrag bis Ende 2029 eingefroren bleibt (Parlamentskorrespondenz).
Änderung 2027
0 Prozent.
Vignette 2027: Nur noch digital, Jahresvignette um 2 Prozent teurer
Preis 2026
Pkw-Jahresvignette 106,80 Euro, Zwei-Monats-Vignette 32,00 Euro, Zehn-Tages-Vignette 12,80 Euro, Ein-Tages-Vignette 9,60 Euro laut oesterreich.gv.at.
Preis 2027
Jahresvignette 108,90 Euro, plus 2,10 Euro oder 1,97 Prozent. Finanzminister Markus Marterbauer und Verkehrsminister Peter Hanke kündigten am 25. Oktober 2026 an, die Erhöhung auf 2 Prozent statt der vorgesehenen 3,6 Prozent zu begrenzen (unser Bericht zur Vignette 2027). Die Preise der Kurzzeitvignetten 2027 lagen bis 9. November 2026 nicht vor.
Nur noch digital
Ab dem Vignettenjahr 2027 gibt es keine Klebevignette mehr. Die Klebevignette 2026 gilt noch bis 31. Jänner 2027. Wer die digitale Jahresvignette 2027 vor dem 1. Jänner 2027 kauft, zahlt noch 106,80 Euro.
e-card, Rezeptgebühr und Porto: Was die Sozialversicherung und die Post 2027 verlangen
e-card-Serviceentgelt: Das Entgelt, das am 15. November für das Folgejahr eingehoben wird, steigt von 25,00 Euro für 2026 auf 26,85 Euro für 2027, ein Plus von 7,4 Prozent. Erstmals zahlen es laut Österreichischer Gesundheitskasse auch ASVG- und GSVG-Pensionistinnen und -Pensionisten, der Einbehalt erfolgt am 15. November 2026. Wer von der Rezeptgebühr befreit ist, zahlt kein Serviceentgelt.
Rezeptgebühr und Sozialversicherung: Die Rezeptgebühr 2027 war bis 9. November 2026 noch nicht kundgemacht. Das Budgetbegleitgesetz 2027 bis 2028 senkt die Obergrenze für Rezeptgebühren schrittweise. Die Geringfügigkeitsgrenze bleibt 2027 laut Unternehmensserviceportal des Bundes unverändert bei 551,10 Euro im Monat, die Höchstbeitragsgrundlage wird zusätzlich zur regulären Aufwertung außertourlich um 150 Euro angehoben.
Porto: Die Österreichische Post hat bis 9. November 2026 keine Tarifänderung für 2027 angekündigt. Der Brief S bis 20 Gramm kostet seit 1. August 2026 1,00 Euro, der Brief M 1,55 Euro, das Paket Österreich bis 2 Kilogramm 7,65 Euro.
Bundesgebühren: Pass und Führerschein bleiben 2027 gleich teuer
Reisepass, Führerschein, Personalausweis und andere Bundesgebühren werden 2027 nicht erhöht. Die jährliche Inflationsanpassung nach dem Gebührengesetz setzt die Regierung aus, das erspart den Bürgerinnen und Bürgern laut Finanzministerium 25 Millionen Euro. „Dass die Bundesgebühren 2027 nicht erhöht werden, ist ein weiterer wichtiger Schritt“, erklärte Finanzminister Marterbauer am 25. Oktober 2026 (unser Bericht). Der Reisepass kostet damit weiterhin 112 Euro, der Führerschein 90 Euro.
Wasser, Müll und Parken: Was die Landeshauptstädte 2027 verlangen
Wien: Nach dem Valorisierungsgesetz der Stadt werden Gebühren angepasst, sobald der Verbraucherpreisindex seit der letzten Anpassung um mindestens 3 Prozent gestiegen ist. Das ist nach Angaben der Stadt Wien vom August 2026 der Fall: Der Wasserpreis steigt ab Jänner 2027 von 2,27 auf 2,37 Euro je Kubikmeter, die Abwassergebühr von 2,49 auf 2,60 Euro je Kubikmeter, jeweils rund 4,4 Prozent, die Müllgebühr um 4,5 Prozent. Die Parkgebühren bleiben unverändert, weil sie bereits 2026 angehoben wurden.
Graz: Der Gemeinderat hat laut ÖAMTC am 22. Oktober 2026 im Rahmen eines Sparpakets höhere Parkgebühren ab 4. Jänner 2027 beschlossen. In der Blauen Zone kostet die halbe Stunde 1,60 statt 1,30 Euro, ein Plus von 23 Prozent, in der Grünen Zone die Stunde 2,40 statt 2,00 Euro, ein Plus von 20 Prozent.
Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Bregenz und Eisenstadt: Für diese Landeshauptstädte lagen bis 9. November 2026 keine veröffentlichten Gebührenbeschlüsse für 2027 vor.
Pensionen, Familienbeihilfe, Pflegegeld: Was 2027 mehr wird und was nicht
Pensionen: Laut Sozialministerium steigen Pensionen bis zu einem Gesamtpensionseinkommen von 6.930 Euro im Monat ab 1. Jänner 2027 um 2,95 Prozent, darüber um einen Fixbetrag von 204,44 Euro. Die Ausgleichszulagen-Richtsätze steigen um 3,3 Prozent. Beschlossen wurde das im Budgetbegleitgesetz 2027 bis 2028, das der Nationalrat am 8. Juli 2026 verabschiedete und der Bundesrat am 16. Juli 2026 passieren ließ (Parlamentskorrespondenz).
Familienbeihilfe: Sie bleibt 2026 und 2027 auf dem Niveau von 2025, wie das Familienportal des Bundeskanzleramts festhält: 138,40 Euro für Kinder bis zwei Jahre, 148,00 Euro von drei bis neun, 171,80 Euro von zehn bis 18 und 200,40 Euro ab 19 Jahren, dazu 70,90 Euro Kinderabsetzbetrag. Laut Parlament gilt die Aussetzung der Valorisierung bis Ende 2028, ebenso für Kinderbetreuungsgeld und Schulstartgeld.
Pflegegeld: Die Stufen betragen 2026 laut Sozialministerium 206,20 Euro (Stufe 1) bis 2.214,80 Euro (Stufe 7). Eine Valorisierung für 2027 ist angekündigt, der Prozentsatz war bis 9. November 2026 nicht veröffentlicht.
Was das für Sie heißt
Rechenbeispiel für einen Wiener Haushalt mit Jahreskarte, Auto und e-card, nur mit Beträgen, die feststehen oder offiziell angekündigt sind: Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet 16,10 Euro mehr, das e-card-Serviceentgelt 1,85 Euro mehr, die digitale Jahresvignette 2,10 Euro mehr. Das sind 20,05 Euro Mehrkosten im Jahr. Der ORF-Beitrag bleibt gleich, die Bundesgebühren ebenfalls. Wer die Vignette noch vor Silvester kauft, spart die 2,10 Euro.
Dazu kommen Posten, die noch nicht fix sind: Bei den Stromnetzentgelten sieht der Entwurf der E-Control im Österreichschnitt eine Entlastung von rund 15 Euro im Jahr vor, bei Wasser und Abwasser in Wien zahlen Sie je Kubikmeter 21 Cent mehr. Was das für Ihren Verbrauch bedeutet, steht auf Ihrer letzten Jahresabrechnung. Für Strom- und Gastarife lohnt ein Vergleich mit dem Tarifkalkulator der E-Control.
Pensionistinnen und Pensionisten erhalten ab Jänner 2027 um 2,95 Prozent mehr. Bei einer Bruttopension von 1.500 Euro sind das 44,25 Euro im Monat, bei 2.500 Euro 73,75 Euro. Das e-card-Serviceentgelt von 26,85 Euro wird dafür erstmals auch bei ASVG- und GSVG-Pensionen einbehalten, am 15. November 2026.
Geplante Änderungen und offene Beschlüsse
Bis 20. November 2026: Ende der Begutachtung für die Stromnetzentgelte 2027 (E-Control). Danach Beschluss der Regulierungskommission, gültig ab Jänner 2027.
November und Dezember 2026: Beschluss der Novelle zum Klimaticketgesetz im Nationalrat, damit die Erhöhung um 2 Prozent ab 1. Jänner 2027 gilt. Genehmigung der Mautordnung für die Vignette 2027 durch das Verkehrsministerium. Kundmachung der Sozialversicherungswerte 2027, darunter Rezeptgebühr und Höchstbeitragsgrundlage, sowie der Pflegegeld-Valorisierung.
13. Dezember 2026: Fahrplanwechsel der ÖBB mit neuen Ticketpreisen.
1. Jänner 2027: Neue Tarife bei Wiener Linien und VOR, Netzentgelte Strom und Gas, Vignette 2027 nur noch digital, Pensionsanpassung, Wiener Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll. 4. Jänner 2027: Neue Parkgebühren in Graz. 31. Jänner 2027: Ende der Gültigkeit der Klebevignette 2026.
Häufige Fragen
- Was kostet die Jahreskarte der Wiener Linien 2027?
483,10 Euro bei Einmalzahlung, 16,10 Euro oder 3,45 Prozent mehr als 2026. Die ermäßigte Jahreskarte für Jugendliche und Seniorinnen und Senioren kostet 310,40 Euro. Jahreskarten mit Gültigkeitsbeginn bis 1. Dezember 2026 gibt es noch zum alten Preis von 467 Euro.
- Was kostet die Vignette 2027?
Die digitale Pkw-Jahresvignette kostet 108,90 Euro, 2 Prozent mehr als 2026. Wer sie vor dem 1. Jänner 2027 kauft, zahlt noch 106,80 Euro. Eine Klebevignette gibt es ab 2027 nicht mehr, die Klebevignette 2026 gilt bis 31. Jänner 2027.
- Steigt der ORF-Beitrag 2027?
Nein. Der ORF-Beitrag bleibt bei 15,30 Euro im Monat, der Nationalrat hat ihn bis Ende 2029 eingefroren. In Burgenland, Kärnten, Steiermark und Tirol kommen weiterhin Landesabgaben zwischen 3,10 und 4,70 Euro dazu.
- Wird das KlimaTicket 2027 teurer?
Geplant ist ein Plus von 2 Prozent für Tickets mit Gültigkeitsbeginn ab 1. Jänner 2027, das wären rechnerisch 1.428 Euro statt 1.400 Euro für das Classic-Ticket. Die Gesetzesnovelle war bis 6. November 2026 in Begutachtung, der Beschluss im Nationalrat steht noch aus.
- Sinken die Stromnetzgebühren 2027 wirklich?
Laut Entwurf der E-Control vom 29. Oktober 2026 sinken die Netzentgelte für Haushalte im Österreichschnitt um 3,6 Prozent, mit neuer Tarifstruktur um 5,7 Prozent. In einzelnen Netzgebieten, vor allem in Kärnten, steigen sie. Die Begutachtung läuft bis 20. November 2026.
- Wie viel Pension gibt es 2027 mehr?
Pensionen bis 6.930 Euro Gesamtpensionseinkommen steigen um 2,95 Prozent, darüber um 204,44 Euro fix. Die Ausgleichszulagen-Richtsätze steigen um 3,3 Prozent. Das e-card-Serviceentgelt von 26,85 Euro wird 2026 erstmals auch bei ASVG- und GSVG-Pensionen einbehalten.
Quellen
Wiener Linien: Gemeinsam mobil: Neue Tarife ab 1. Jänner 2027 (23. Oktober 2026)
Verkehrsverbund Ost-Region via APA-OTS: Tarifanpassung im VOR ab 1. Jänner 2027 (23. Oktober 2026)
Parlament: Ministerialentwurf 155/ME: Novelle Klimaticketgesetz (Oktober 2026)
Salzburger Verkehrsverbund: KlimaTicket Salzburg 2027 (15. Oktober 2026)
E-Control: Regulierungskommission gibt neue Tarife für die Stromnetze ab 2027 in Begutachtung (29. Oktober 2026)
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: Billigstromgesetz (29. Oktober 2026)
ORF-Beitrag Service GmbH: Zahlung und Höhe des ORF-Beitrags (2026)
Parlamentskorrespondenz: ORF-Gesetz-Novelle: Beitrag bis 2029 eingefroren (27. März 2025)
oesterreich.gv.at: Vignette für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen (1. Jänner 2026)
Österreichische Gesundheitskasse: e-card-Serviceentgelt 2027 (3. November 2026)
Sozialministerium: Pensionserhöhung 2027 (12. August 2026)
Bundeskanzleramt, Familienportal: Höhe der Familienleistungen (15. Juli 2025)
Weitere Quelle: ORF Wien, Gebührenerhöhung 2027 nach Angaben der Stadt Wien (20. August 2026)
Quelle: APA