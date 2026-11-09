ABO

Gebühren und Tarife 2027: Was ab Jänner in Österreich teurer wird und was nicht

Öffi-Tickets, Vignette, e-card, Netzgebühren, Wasser und Müll: Ab Jänner 2027 ändern sich in Österreich zahlreiche Gebühren, andere bleiben eingefroren. Neu: Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet 483,10 Euro. Alle Beträge alt und neu, was beschlossen und was erst geplant ist, und was ein Haushalt 2027 mehr zahlt.

Straßenbahn der Wiener Linien in Wien
Foto:©Unsplash, Andy Wang

von

Subressort
Bürgerservice
Aktualisiert
Lesezeit
16 min
News auf Google bevorzugen

Mit dem Jahreswechsel 2027 ändern sich in Österreich zahlreiche Gebühren, Tarife und Beiträge. Teurer werden die Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, das e-card-Serviceentgelt, die Autobahnvignette sowie Wasser, Abwasser und Müll in Wien. Gleich bleiben der ORF-Beitrag, die Familienbeihilfe, das Porto und die Bundesgebühren für Pass oder Führerschein, deren jährliche Inflationsanpassung die Regierung für 2027 aussetzt. Die Pensionen steigen um 2,95 Prozent.

Die jüngste Neuerung kommt von den Wiener Linien: Seit 23. Oktober 2026 steht fest, dass die Jahreskarte ab 1. Jänner 2027 483,10 Euro kostet, 16,10 Euro mehr als bisher. Bei den Stromnetzen zeichnet sich dagegen eine Entlastung ab, der Verordnungsentwurf der E-Control vom 29. Oktober 2026 sieht für Haushalte im Österreichschnitt sinkende Netzentgelte vor. Was beschlossen ist und was erst geplant, lesen Sie hier Posten für Posten.

Die Details zu den Wiener Tarifen haben wir in „Öffi-Tarife in Wien ab Jänner 2027“ zusammengefasst, die Niederösterreich-Preise in „VOR-Tarife 2027“.

e-card, Rezeptgebühr und Porto: Was die Sozialversicherung und die Post 2027 verlangen

e-card-Serviceentgelt: Das Entgelt, das am 15. November für das Folgejahr eingehoben wird, steigt von 25,00 Euro für 2026 auf 26,85 Euro für 2027, ein Plus von 7,4 Prozent. Erstmals zahlen es laut Österreichischer Gesundheitskasse auch ASVG- und GSVG-Pensionistinnen und -Pensionisten, der Einbehalt erfolgt am 15. November 2026. Wer von der Rezeptgebühr befreit ist, zahlt kein Serviceentgelt.

Rezeptgebühr und Sozialversicherung: Die Rezeptgebühr 2027 war bis 9. November 2026 noch nicht kundgemacht. Das Budgetbegleitgesetz 2027 bis 2028 senkt die Obergrenze für Rezeptgebühren schrittweise. Die Geringfügigkeitsgrenze bleibt 2027 laut Unternehmensserviceportal des Bundes unverändert bei 551,10 Euro im Monat, die Höchstbeitragsgrundlage wird zusätzlich zur regulären Aufwertung außertourlich um 150 Euro angehoben.

Porto: Die Österreichische Post hat bis 9. November 2026 keine Tarifänderung für 2027 angekündigt. Der Brief S bis 20 Gramm kostet seit 1. August 2026 1,00 Euro, der Brief M 1,55 Euro, das Paket Österreich bis 2 Kilogramm 7,65 Euro.

Bundesgebühren: Pass und Führerschein bleiben 2027 gleich teuer

Reisepass, Führerschein, Personalausweis und andere Bundesgebühren werden 2027 nicht erhöht. Die jährliche Inflationsanpassung nach dem Gebührengesetz setzt die Regierung aus, das erspart den Bürgerinnen und Bürgern laut Finanzministerium 25 Millionen Euro. „Dass die Bundesgebühren 2027 nicht erhöht werden, ist ein weiterer wichtiger Schritt“, erklärte Finanzminister Marterbauer am 25. Oktober 2026 (unser Bericht). Der Reisepass kostet damit weiterhin 112 Euro, der Führerschein 90 Euro.

Wasser, Müll und Parken: Was die Landeshauptstädte 2027 verlangen

Wien: Nach dem Valorisierungsgesetz der Stadt werden Gebühren angepasst, sobald der Verbraucherpreisindex seit der letzten Anpassung um mindestens 3 Prozent gestiegen ist. Das ist nach Angaben der Stadt Wien vom August 2026 der Fall: Der Wasserpreis steigt ab Jänner 2027 von 2,27 auf 2,37 Euro je Kubikmeter, die Abwassergebühr von 2,49 auf 2,60 Euro je Kubikmeter, jeweils rund 4,4 Prozent, die Müllgebühr um 4,5 Prozent. Die Parkgebühren bleiben unverändert, weil sie bereits 2026 angehoben wurden.

Graz: Der Gemeinderat hat laut ÖAMTC am 22. Oktober 2026 im Rahmen eines Sparpakets höhere Parkgebühren ab 4. Jänner 2027 beschlossen. In der Blauen Zone kostet die halbe Stunde 1,60 statt 1,30 Euro, ein Plus von 23 Prozent, in der Grünen Zone die Stunde 2,40 statt 2,00 Euro, ein Plus von 20 Prozent.

Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Bregenz und Eisenstadt: Für diese Landeshauptstädte lagen bis 9. November 2026 keine veröffentlichten Gebührenbeschlüsse für 2027 vor.

Pensionen, Familienbeihilfe, Pflegegeld: Was 2027 mehr wird und was nicht

Pensionen: Laut Sozialministerium steigen Pensionen bis zu einem Gesamtpensionseinkommen von 6.930 Euro im Monat ab 1. Jänner 2027 um 2,95 Prozent, darüber um einen Fixbetrag von 204,44 Euro. Die Ausgleichszulagen-Richtsätze steigen um 3,3 Prozent. Beschlossen wurde das im Budgetbegleitgesetz 2027 bis 2028, das der Nationalrat am 8. Juli 2026 verabschiedete und der Bundesrat am 16. Juli 2026 passieren ließ (Parlamentskorrespondenz).

Familienbeihilfe: Sie bleibt 2026 und 2027 auf dem Niveau von 2025, wie das Familienportal des Bundeskanzleramts festhält: 138,40 Euro für Kinder bis zwei Jahre, 148,00 Euro von drei bis neun, 171,80 Euro von zehn bis 18 und 200,40 Euro ab 19 Jahren, dazu 70,90 Euro Kinderabsetzbetrag. Laut Parlament gilt die Aussetzung der Valorisierung bis Ende 2028, ebenso für Kinderbetreuungsgeld und Schulstartgeld.

Pflegegeld: Die Stufen betragen 2026 laut Sozialministerium 206,20 Euro (Stufe 1) bis 2.214,80 Euro (Stufe 7). Eine Valorisierung für 2027 ist angekündigt, der Prozentsatz war bis 9. November 2026 nicht veröffentlicht.

Was das für Sie heißt

Rechenbeispiel für einen Wiener Haushalt mit Jahreskarte, Auto und e-card, nur mit Beträgen, die feststehen oder offiziell angekündigt sind: Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet 16,10 Euro mehr, das e-card-Serviceentgelt 1,85 Euro mehr, die digitale Jahresvignette 2,10 Euro mehr. Das sind 20,05 Euro Mehrkosten im Jahr. Der ORF-Beitrag bleibt gleich, die Bundesgebühren ebenfalls. Wer die Vignette noch vor Silvester kauft, spart die 2,10 Euro.

Dazu kommen Posten, die noch nicht fix sind: Bei den Stromnetzentgelten sieht der Entwurf der E-Control im Österreichschnitt eine Entlastung von rund 15 Euro im Jahr vor, bei Wasser und Abwasser in Wien zahlen Sie je Kubikmeter 21 Cent mehr. Was das für Ihren Verbrauch bedeutet, steht auf Ihrer letzten Jahresabrechnung. Für Strom- und Gastarife lohnt ein Vergleich mit dem Tarifkalkulator der E-Control.

Pensionistinnen und Pensionisten erhalten ab Jänner 2027 um 2,95 Prozent mehr. Bei einer Bruttopension von 1.500 Euro sind das 44,25 Euro im Monat, bei 2.500 Euro 73,75 Euro. Das e-card-Serviceentgelt von 26,85 Euro wird dafür erstmals auch bei ASVG- und GSVG-Pensionen einbehalten, am 15. November 2026.

Geplante Änderungen und offene Beschlüsse

Bis 20. November 2026: Ende der Begutachtung für die Stromnetzentgelte 2027 (E-Control). Danach Beschluss der Regulierungskommission, gültig ab Jänner 2027.

November und Dezember 2026: Beschluss der Novelle zum Klimaticketgesetz im Nationalrat, damit die Erhöhung um 2 Prozent ab 1. Jänner 2027 gilt. Genehmigung der Mautordnung für die Vignette 2027 durch das Verkehrsministerium. Kundmachung der Sozialversicherungswerte 2027, darunter Rezeptgebühr und Höchstbeitragsgrundlage, sowie der Pflegegeld-Valorisierung.

13. Dezember 2026: Fahrplanwechsel der ÖBB mit neuen Ticketpreisen.

1. Jänner 2027: Neue Tarife bei Wiener Linien und VOR, Netzentgelte Strom und Gas, Vignette 2027 nur noch digital, Pensionsanpassung, Wiener Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll. 4. Jänner 2027: Neue Parkgebühren in Graz. 31. Jänner 2027: Ende der Gültigkeit der Klebevignette 2026.

Häufige Fragen

Was kostet die Jahreskarte der Wiener Linien 2027?

483,10 Euro bei Einmalzahlung, 16,10 Euro oder 3,45 Prozent mehr als 2026. Die ermäßigte Jahreskarte für Jugendliche und Seniorinnen und Senioren kostet 310,40 Euro. Jahreskarten mit Gültigkeitsbeginn bis 1. Dezember 2026 gibt es noch zum alten Preis von 467 Euro.

Was kostet die Vignette 2027?

Die digitale Pkw-Jahresvignette kostet 108,90 Euro, 2 Prozent mehr als 2026. Wer sie vor dem 1. Jänner 2027 kauft, zahlt noch 106,80 Euro. Eine Klebevignette gibt es ab 2027 nicht mehr, die Klebevignette 2026 gilt bis 31. Jänner 2027.

Steigt der ORF-Beitrag 2027?

Nein. Der ORF-Beitrag bleibt bei 15,30 Euro im Monat, der Nationalrat hat ihn bis Ende 2029 eingefroren. In Burgenland, Kärnten, Steiermark und Tirol kommen weiterhin Landesabgaben zwischen 3,10 und 4,70 Euro dazu.

Wird das KlimaTicket 2027 teurer?

Geplant ist ein Plus von 2 Prozent für Tickets mit Gültigkeitsbeginn ab 1. Jänner 2027, das wären rechnerisch 1.428 Euro statt 1.400 Euro für das Classic-Ticket. Die Gesetzesnovelle war bis 6. November 2026 in Begutachtung, der Beschluss im Nationalrat steht noch aus.

Sinken die Stromnetzgebühren 2027 wirklich?

Laut Entwurf der E-Control vom 29. Oktober 2026 sinken die Netzentgelte für Haushalte im Österreichschnitt um 3,6 Prozent, mit neuer Tarifstruktur um 5,7 Prozent. In einzelnen Netzgebieten, vor allem in Kärnten, steigen sie. Die Begutachtung läuft bis 20. November 2026.

Wie viel Pension gibt es 2027 mehr?

Pensionen bis 6.930 Euro Gesamtpensionseinkommen steigen um 2,95 Prozent, darüber um 204,44 Euro fix. Die Ausgleichszulagen-Richtsätze steigen um 3,3 Prozent. Das e-card-Serviceentgelt von 26,85 Euro wird 2026 erstmals auch bei ASVG- und GSVG-Pensionen einbehalten.

Quellen

Wiener Linien: Gemeinsam mobil: Neue Tarife ab 1. Jänner 2027 (23. Oktober 2026)

Verkehrsverbund Ost-Region via APA-OTS: Tarifanpassung im VOR ab 1. Jänner 2027 (23. Oktober 2026)

Parlament: Ministerialentwurf 155/ME: Novelle Klimaticketgesetz (Oktober 2026)

Salzburger Verkehrsverbund: KlimaTicket Salzburg 2027 (15. Oktober 2026)

E-Control: Regulierungskommission gibt neue Tarife für die Stromnetze ab 2027 in Begutachtung (29. Oktober 2026)

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: Billigstromgesetz (29. Oktober 2026)

ORF-Beitrag Service GmbH: Zahlung und Höhe des ORF-Beitrags (2026)

Parlamentskorrespondenz: ORF-Gesetz-Novelle: Beitrag bis 2029 eingefroren (27. März 2025)

oesterreich.gv.at: Vignette für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen (1. Jänner 2026)

Österreichische Gesundheitskasse: e-card-Serviceentgelt 2027 (3. November 2026)

Sozialministerium: Pensionserhöhung 2027 (12. August 2026)

Bundeskanzleramt, Familienportal: Höhe der Familienleistungen (15. Juli 2025)

Weitere Quelle: ORF Wien, Gebührenerhöhung 2027 nach Angaben der Stadt Wien (20. August 2026)

Quelle: APA

ServiceKonsumentenschutz
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Leere Plastikflaschen und Getränkedosen in einem Sammelbehälter
Bürgerservice
Pfand 2027: Was die höhere Sammelquote für die Rückgabe von Flaschen und Dosen bedeutet
Zug an einem Bahnsteig in Graz
Steiermark
Pendlerbeihilfe Steiermark: Deutlich mehr Menschen haben jetzt Anspruch
Straße mit alten Wohnhäusern in Wien
Wien
Wiener Mieterinnen und Mieter können ihre Mieterhöhung jetzt gratis nachrechnen
Schülerinnen und Schüler schreiben eine Prüfung im Klassenzimmer
Bürgerservice
Matura-Reform: Was sich für Maturantinnen und Maturanten ab 2027 ändern soll
Donaukanal in Wien mit Brücke und Häuserzeile, im Hintergrund der Kahlenberg
Wien
Salztorbrücke in Wien: Ab wann Autos gesperrt sind und wo der Verkehr dann fährt
Straße in der Stadt Salzburg mit Blick auf die Festung Hohensalzburg
Salzburg
Schrottauto in Salzburg loswerden: Was die Stadt im November anbietet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER