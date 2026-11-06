Pendlerbeihilfe Steiermark: Deutlich mehr Menschen haben jetzt Anspruch

Die steirische Landesregierung hat die Einkommensgrenze für die Pendlerbeihilfe kräftig angehoben. Wer jetzt neu dazukommt, wie viel Geld es gibt und wo der Antrag gestellt wird.
Wer in der Steiermark täglich weite Wege zur Arbeit zurücklegt, bekommt künftig leichter die Pendlerbeihilfe. Die Landesregierung hat am 5. November auf Antrag von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) beschlossen, die Einkommensgrenze für den Beantragungszeitraum 2026 von 35.000 auf 42.000 Euro brutto im Jahr anzuheben, wie das Land Steiermark mitteilt. Das entspricht einem Bruttoeinkommen von 3.000 statt bisher 2.500 Euro im Monat, gerechnet mit 14 Gehältern. Die Grenze steigt damit um 20 Prozent.
Die Höhe der Beihilfe selbst bleibt unverändert: Je nach Einkommen, Entfernung und Zahl der Pendelmonate gibt es bis zu 389 Euro pro Jahr. Neu ist vor allem der Kreis der Berechtigten. Laut Land wurden für das Jahr 2024 insgesamt 527 Anträge abgelehnt, 450 davon wegen eines zu hohen Einkommens. 277 dieser 450 Antragstellerinnen und Antragsteller lagen unter der neuen Grenze und wären damit künftig anspruchsberechtigt.
Wer hat Anspruch auf die Pendlerbeihilfe?
Die Beihilfe richtet sich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Hauptwohnsitz in der Steiermark, die regelmäßig mindestens 25 Kilometer in eine Richtung zur Arbeit pendeln. Auch Personen in Umschulung sowie Lehrlinge, die in einem Berufsschulinternat untergebracht sind, können sie bekommen. Wer Anspruch auf eine Gratisfahrt hat oder vom Arbeitgeber kostenlos befördert wird, ist ausgeschlossen.
Für die Einkommensgrenze zählt laut Land das Jahresbruttoeinkommen einschließlich Sonderzahlungen und Zulagen, die Familienbeihilfe wird nicht eingerechnet. Für jedes Kind erhöht sich die Grenze um 10 Prozent. Eine Familie mit zwei Kindern kann damit auch mit einem etwas höheren Einkommen noch unter der Grenze liegen.
Wann und wo wird der Antrag gestellt?
Die Pendlerbeihilfe wird im Nachhinein für das abgelaufene Kalenderjahr beantragt, und zwar bei der Arbeiterkammer Steiermark, spätestens bis 31. Dezember des Folgejahres. Die neue Grenze gilt laut Land für den Beantragungszeitraum 2026. Formulare gibt es bei der AK, in den Gemeindeämtern und auf der Website der Arbeiterkammer.
Auf der Infoseite der Arbeiterkammer ist die Beihilfe für das Jahr 2025 beschrieben, die seit 1. Jänner 2026 rückwirkend beantragt werden kann; dort ist noch die bisherige Grenze von 35.000 Euro angeführt. Wer zuletzt knapp darüber lag, sollte sich deshalb bei der AK Steiermark erkundigen, ab welchem Antrag die neue Grenze angewendet wird. Auskunft gibt es unter der Telefonnummer 05 7799-2800 oder per E-Mail an pendlerinnenbeihilfe@akstmk.at.
Die Pendlerbeihilfe ist eine Leistung von Land und Arbeiterkammer. Zwei Drittel der Kosten trägt das Land Steiermark, ein Drittel die AK, die die Anträge auch bearbeitet. Sie ist unabhängig vom Pendlerpauschale und vom Pendlereuro, die steuerlich über die Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden.
Warum wird die Grenze gerade jetzt angehoben?
Die Einkommensgrenze war zuletzt 2021 angepasst worden. Das Land begründet die Erhöhung mit der Inflation seither. „Viele Pendler sind zuletzt knapp an der Einkommensgrenze gescheitert und leer ausgegangen. Mit der Anhebung erreichen wir den Großteil von ihnen“, sagt Amesbauer. Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) verweist auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten, an die man die Grenzen anpassen müsse.
Auch die Arbeiterkammer begrüßt den Schritt. „Neben den allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten stellen besonders auch die stark gestiegenen Spritpreise eine zusätzliche Belastung dar“, sagt AK-Präsident Josef Pesserl. Das Land rechnet damit, dass nun deutlich mehr Steirerinnen und Steirer einen Antrag stellen.
Quellen
Land Steiermark: Pendlerbeihilfe: Einkommensgrenze steigt um 20 Prozent auf 42.000 Euro (05.11.2026)
Arbeiterkammer Steiermark: Pendler:innenbeihilfe 2025 (2026)