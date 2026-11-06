Pendlerbeihilfe Steiermark: Deutlich mehr Menschen haben jetzt Anspruch

Wer in der Steiermark täglich weite Wege zur Arbeit zurücklegt, bekommt künftig leichter die Pendlerbeihilfe. Die Landesregierung hat am 5. November auf Antrag von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) beschlossen, die Einkommensgrenze für den Beantragungszeitraum 2026 von 35.000 auf 42.000 Euro brutto im Jahr anzuheben, wie das Land Steiermark mitteilt. Das entspricht einem Bruttoeinkommen von 3.000 statt bisher 2.500 Euro im Monat, gerechnet mit 14 Gehältern. Die Grenze steigt damit um 20 Prozent.

Die Höhe der Beihilfe selbst bleibt unverändert: Je nach Einkommen, Entfernung und Zahl der Pendelmonate gibt es bis zu 389 Euro pro Jahr. Neu ist vor allem der Kreis der Berechtigten. Laut Land wurden für das Jahr 2024 insgesamt 527 Anträge abgelehnt, 450 davon wegen eines zu hohen Einkommens. 277 dieser 450 Antragstellerinnen und Antragsteller lagen unter der neuen Grenze und wären damit künftig anspruchsberechtigt.