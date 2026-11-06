Pfand 2027: Was die höhere Sammelquote für die Rückgabe von Flaschen und Dosen bedeutet

Ab 2027 müssen im österreichischen Einwegpfandsystem mindestens 90 Prozent der bepfandeten Plastikflaschen und Getränkedosen getrennt gesammelt werden, jeweils für Kunststoff und Metall. Seit 2025 liegt die Vorgabe bei 80 Prozent. Für Konsumentinnen und Konsumenten ändert sich an der Rückgabe dadurch nichts: Das Pfand bleibt bei 25 Cent pro Flasche oder Dose, zurückgegeben wird wie bisher im Handel.

Die höhere Quote steht bereits seit 2023 in der Pfandverordnung für Einweggetränkeverpackungen und richtet sich an die zentrale Stelle, die das System betreibt, nicht an die Kundinnen und Kunden. Eine Sanktion für den Fall, dass das Ziel verfehlt wird, sieht die Verordnung nicht vor.