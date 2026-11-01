Öffi-Tarife in Wien ab Jänner 2027: So viel kostet die Jahreskarte künftig

Wer in Wien mit den Öffis fährt, zahlt ab 1. Jänner 2027 mehr. Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet bei Einmalzahlung künftig 483,10 Euro, bisher waren es 467 Euro, in der digitalen Variante 461 Euro. Umgerechnet sind das rund 1,32 Euro pro Tag. Die Tarife steigen um 3,45 Prozent, wie die Wiener Linien in ihrer Tarifinformation mitteilen.

Die Einzelfahrt kostet ab Jänner 3,10 Euro, wenn sie digital gekauft wird, und 3,30 Euro als Papierfahrschein. Die Jahreskarte für Jugendliche, Seniorinnen und Senioren sowie die Spezial-Jahreskarte kommt auf 310,40 Euro, das sind rund 0,85 Euro pro Tag. Bisher kostete sie bei Einmalzahlung 300 Euro.