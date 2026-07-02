ABO

ÖBB erhöhen Preise für Fahrkarten um 3,5 Prozent

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ ÖBB: Ab-Preise bei Sparschiene-Tickets bleiben unverändert
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die ÖBB erhöhen ihre Preise für Standardtickets und Vorteilscard zum Fahrplanwechsel im Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent. Die Erhöhung liege unter der Inflationsrate des Jahres 2025 und entspreche den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder Steiermark (Verbund Linie), erklärte das staatliche Bahnunternehmen am Donnerstag per Aussendung. Auch im Vorjahr hatten die ÖBB die Preise um 3,5 Prozent erhöht, im Dezember 2024 waren es 4,9 Prozent.

von

Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machten die Erhöhung erforderlich, begründeten die ÖBB ihre Entscheidung.

Neben den Standardfahrkarten bieten die ÖBB auch günstigere "Sparschiene"-Tickets an. Diese sind zuggebunden, können nicht storniert werden und stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Wie die ÖBB mitteilten, bleiben die Ab-Preise für diese Sparschiene-Tickets unverändert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Anklage gegen Benko in Italien
Wirtschaft
Staatsanwaltschaft Trient erhebt Anklage gegen Benko
Supermärkte versichern, Steuersenkung an Konsumenten weiterzugeben
Wirtschaft
BWB hat Supermärkte wegen Mehrwertsteuersenkung am Radar
Bahnhof Mallnitz/Obervellach könnte mit Prag vebunden werden
Reisen & Freizeit
Mölltaler Touristiker hoffen auf Direktzug aus Prag
Wirtschaft
ÖBB vor Kauf des Einkaufszentrums Wien Mitte
Die Ersparnis durch die Steuersenkung liegt pro Ware im Cent-Bereich
Wirtschaft
Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel kommt in Märkten an
Mehr Menschen auf Arbeitssuche
Wirtschaft
Arbeitslosigkeit im Juni weiter gestiegen - 368.948 ohne Job
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER