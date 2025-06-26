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Manfred Ronge: „Das rasante Tempo der Digitalisierung fasziniert mich“
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Florian Fuchs: „Jeder Austausch bringt neue Einsichten“
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Marie Skrein: „Gutes Handwerk braucht Zeit und Vertrauen“
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Mary Roche Schöbel: „Auch wenn nicht alles gelingt, lernen wir aus jedem Versuch“
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Thomas Hinteregger: „Interkulturelles Lernen ist unverzichtbar“
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Susanne Harring: „Ich setze auf klare Entscheidungen und konkrete Schritte“
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Franz Schellhorn: „Was man von mir lernen kann? Beharrlichkeit“
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Simon Petutschnig: „Ich lerne viel, indem ich zuhöre“
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