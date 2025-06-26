ABO

Benchmark

In Benchmark – „Lernen von den Besten“ – fragen wir erfolgreiche Unternehmer:innen, Manager:innen und Gastronom:innen nach ihren wichtigsten Learnings: Was hat sie weitergebracht, welche Fehler würden sie nicht wiederholen, und was können andere von ihnen lernen?

Manfred Ronge: „Das rasante Tempo der Digitalisierung fasziniert mich“
Benchmark

Manfred Ronge: „Das rasante Tempo der Digitalisierung fasziniert mich“

Florian Fuchs: „Jeder Austausch bringt neue Einsichten“
Benchmark

Florian Fuchs: „Jeder Austausch bringt neue Einsichten“

Marie Skrein: „Gutes Handwerk braucht Zeit und Vertrauen“
Benchmark

Marie Skrein: „Gutes Handwerk braucht Zeit und Vertrauen“

Mary Roche Schöbel: „Auch wenn nicht alles gelingt, lernen wir aus jedem Versuch“
Benchmark

Mary Roche Schöbel: „Auch wenn nicht alles gelingt, lernen wir aus jedem Versuch“

Thomas Hinteregger: „Interkulturelles Lernen ist unverzichtbar“
Benchmark

Thomas Hinteregger: „Interkulturelles Lernen ist unverzichtbar“

Susanne Harring: „Ich setze auf klare Entscheidungen und konkrete Schritte“
Benchmark

Susanne Harring: „Ich setze auf klare Entscheidungen und konkrete Schritte“

Franz Schellhorn: „Was man von mir lernen kann? Beharrlichkeit“
Benchmark

Franz Schellhorn: „Was man von mir lernen kann? Beharrlichkeit“

Haubenkoch Simon Petutschnig hält eine große Weinflasche, auf der "Just fucking good wine" steht.
Benchmark

Simon Petutschnig: „Ich lerne viel, indem ich zuhöre“

Christoph Hermann: „Komplexe Prozesse in überschaubare Schritte zerlegen“
Benchmark

Christoph Hermann: „Komplexe Prozesse in überschaubare Schritte zerlegen“

12345
Weiter
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER