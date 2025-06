Florian Fuchs: „Jeder Austausch bringt neue Einsichten“

Was lernen Sie gerade?

Die Schuhbranche ist durch die wirtschaftliche Gesamtsituation gefordert. Ich lerne jeden Tag Neues über den Markt, und was es braucht, um ihn vor dem Hintergrund seiner Dynamik und Volatilität proaktiv zu gestalten sowie flexibel und agil zu agieren, basierend auf einem stabilen Wertegerüst und einer gesunden Risikosensibilität.

Von wem lernen Sie?

Jeder Austausch bringt neue Einsichten: sei es der Dialog mit Kunden, Zuliefer- Partnern, unseren Mitarbeitenden, meinem Netzwerk oder Feedback von Freunden und Familie. So gesehen lerne ich stetig in einer 360 Grad Perspektive. Jeder Input ist für mich wertvoll, regt an und bringt mich ein Stück weiter.

Was kann man von Ihnen lernen?

Meine Stärke ist die strategische Planung mit konsequenter Umsetzung, das große Ganze im Blick zu behalten und kontinuierlich zielgerichtet und lösungsorientiert zu arbeiten. Dabei gilt es immer, beweglich zu bleiben und Veränderungen empathisch und flexibel zu begegnen, um Raum für Kreativität und Innovation zu ermöglichen.