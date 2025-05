Mary Roche Schöbel: „Auch wenn nicht alles gelingt, lernen wir aus jedem Versuch“

Was lernen Sie gerade?

Ich lerne, wie wir durch Künstliche Intelligenz Synergien und Wachstumsmöglichkeiten für unser Markenportfolio schaffen können. In einem sich rasant entwickelnden Markt innovativ und erfolgreich zu bleiben, fordert neue Wege. Agile Teamstrukturen unterstützen uns dabei, flexibel und schneller auf neue Herausforderungen reagieren zu können.

Von wem lernen Sie?

Ich lerne von vielen unterschiedlichen Perspektiven: von Kunden, Konsumenten und einer breiten Masse an Experten, sei es intern bei Wella, von externen Partnern, Agenturen oder Meinungsbildnern. Ich lese und recherchiere gerne, höre Podcasts und tausche mich intensiv aus.

Was kann man von Ihnen lernen?

Just do it! Zu viel nachdenken kann Unsicherheiten verstärken, während der Mut, Dinge auszuprobieren, Chancen eröffnet. Auch wenn nicht alles gelingt, lernen wir aus jedem Versuch. Als Leader ist es meine Aufgabe, mit gutem Beispiel voranzugehen.