Manfred Ronge: „Das rasante Tempo der Digitalisierung fasziniert mich“

Was lernen Sie gerade?

Beruflich beschäftige ich mich intensiv mit der Digitalisierung, die sich in einem derart rasanten Tempo entwickelt, dass man am Ende der gelernten Lektion schon wieder überholt wurde. Das fasziniert mich. Im täglichen Arbeitsprozess setze ich mich außerdem gerne und viel mit den nachkommenden Generationen am Arbeitsmarkt auseinander und erfahre dabei extrem viel Neues. Persönlich lerne ich gerade, wie man ein Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation führt.

Von wem lernen Sie?

In der Branche lerne ich ungeheuer viel von unseren Mitgliedsbetrieben, die Tag für Tag zeigen, wie man auch unter schwierigen Rahmenbedingungen Großartiges leisten kann. Aber auch von internationalen Business- und Forschungspartner:innen kann ich mir viel abschauen. Persönlich lerne ich seit über 40 Jahren von meinen Kund:innen, meinem fantastischen Team und vor allem von meiner großen Familie.

Was kann man von Ihnen lernen?

Zum einen den Mut, Verantwortung zu übernehmen – für Menschen, für Gesundheit, für Lebensmittel. Zum anderen, stets positiv durchs Leben zu gehen und Ruhe zu bewahren, auch wenn es gerade herausfordernd ist. Damit einher geht auch die Fähigkeit, in komplexen Situationen den Überblick zu bewahren und mit Klarheit voranzugehen. Man sagt mir außerdem gute rhetorische Fähigkeiten nach.