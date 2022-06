Ausflugsziele in und rund um Wien

Inhaltsverzeichnis:

In der Wiener Hofburg residierten vom 13. Jahrhundert bis 1918 die Habsburger. Seit 1946 fungiert sie als Amtssitz des Bundespräsidenten. Auch die Nationalbibliothek, das Bundesdenkmalamt sowie verschiedene Museen sind in der Hofburg untergebracht. Die Hofburg und der Heldenplatz befinden sich an der Wiener Ringstraße und sind von dort aus durch das äußere Burgtor zu erreichen.

Folgende Museen können in den Räumlichkeiten der Wiener Hofburg besucht werden:

Auf dem Gelände der Hofburg befindet sich auch der Heldenplatz samt berühmten Reiterdenkmälern. Eines davon zeigt Prinz Eugen, das andere Erzherzog Karl, der als erster Feldherr Napoleon besiegt hatte.

Der Heldenplatz und die Außenanlagen des Hofburggeländes sind in der Regel rund um die Uhr frei zugänglich. Die Museen sind täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, Einlass bis 16.00 Uhr.

Das Wiener Museumsquartier (kurz MQ) liegt von der Ringstraße aus gesehen jenseits des Maria-Theresien-Platzes an der sogenannten "Zweierlinie" und beherbergt unter anderem das Mumok, das Leopold Museum, die Kunsthalle Wien sowie das Zoom Kindermuseum. Die Außenfassade des Museumsquartiers ist Wiens längste Barockfassade.

Auf dem Gelände des Museumsquartiers befinden sich auch etliche Lokale, besonders in den Sommermonaten ist das Quartier ein beliebter Treffpunkt.

Im Wiener Musikverein finden jährlich mehrere hunderte Konzerte statt. Im tradtionsreichen Konzerthaus befindet sich der berühmte Große (Goldene) Musikvereinssaal, der als einer der schönsten und akustisch besten Säle der Welt gilt. Das alljährliche Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das in alle Welt übertragen wird, findet im Musikverein statt.

Der Naschmarkt ist der wohl bekanntest Markt in Wien. Mit seinen rund 120 Marktständen und etlichen Lokalen (u.a. das Neni am Naschmarkt oder das Tewa) sorgt er für ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Egal ob Wienerisch, Italienisch, Indisch oder Vietnamesisch - der Naschmarkt hat viel zu bieten.

Der Naschmarkt hat wochentags von 6.00 bis 21.00 Uhr geöffnet, samstags von 6.00 bis 18.00 Uhr.

Im Wiener Rathaus befindet sich die Stadtverwaltung der österreichischen Hauptstadt. Das nach Entwürfen des Architekten Friedrich von Schmidt im Stil der Neogotik erbaute Gebäude ist der Amtssitz des Wiener Bürgermeisters. Das Gebäude steht für Führungen offen. Öffentliche Führungen ohne Anmeldung finden am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 13 Uhr statt. Der Rundgang ist für alle Wiener:innen sowie Tourist:innen kostenlos. Zahlkarten werden am Tag der Führung ab 7.30 Uhr ausgegeben, pro Termin können maximal 40 Personen teilnehmen.

Auf dem höchsten der fünf Türme befindet sich der sogenannte "Rathausmann". Offiziell beugte sich Friedrich von Schmidt dem Wunsch Kaiser Franz Josephs, die Türme des Rathauses dürften jene der nahe gelegenen Votivkirche nicht überragen. Letztlich setzte er dann jedoch die Figur des Ritters mit Standarte obenauf und überschritt die auferlegte Grenze somit doch.

Am Rathausplatz finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Hier ein kleiner Überblick:

Überquert man die Ringstraße, so gelangt man auf kürzestem Weg zum Burgtheater. Kulturell interessierte Wien-Besucher:innen kommen hier auf ihre Kosten.

Ein beliebtes touristisches Ziel der Wiener Innenstadt ist auch der Stephansdom. Die Domkirche hat von Montag bis Samstag von 6.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 7.00 bis 22.00 Uhr. Besichtigungen sind von Montag bis Samstag von 9.00 bis 11.30 Uhr sowie von 13.00 bis 16.30 Uhr möglich. An Sonn- und Feiertagen von 13.00 bis 16.30 Uhr. Tickets für eine selbstständige Besichtigung der Kathedrale sowie Audioguides gibt es beim Ticketschalter, links vom Haupteingang.

Es gibt auch eine geführte Besichtigung der Kathedrale, die Katakomben können ebenfalls im Zuge einer Führung erkundet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Tickets sind vor Ort erhältlich.

Das Schloss Schönbrunn zieht vor allem Tourist:innen aus dem In- und Ausland an, doch auch bei Wiener:innen ist das Schloss mit seinen weitläufigen Gärten ein beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel. Der Schlosspark hat täglich von 6.30 bis 21.00 Uhr geöffnet, wer das Schloss besichtigen möchte, kann dies täglich zwischen 9.00 und 17.00 Uhr tun. Tickets gibt es sowohl online als auch vor Ort zu kaufen. Wer ein Kombi-Ticket für das Schloss Schönbrunn, das Sisi Museum mit den Kaiserappartements und der Silberkammer in Wien Hofburg, sowie des Möbelmuseums kauft, kann sparen.

Im Schloss befindet sich auch das Kindermuseum Schönbrunn, das täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet hat. Kinder - und auch Erwachsene - können sich dort unter anderem als Prinzessin oder Prinz verkleiden. Ein weiteres Highlight im Schönbrunner Schlosspark sind der Irrgarten und das Labyrinth. Auch ein Gang zur Gloriette darf nicht fehlen. Von dort aus hat meinen einen tollen Ausblick auf die Schloss Schönbrunn.

Die Wiener Staatsoper, auch als "Erstes Haus am Ring" bekannt, gehört zu den berühmtesten Opernhäusern der Welt. Den aktuellen Spielplan finden sie hier. Das Haus beherbergt zudem auch das Wiener Staatsballett.

Die Spanische Hoftreitschule ist ein Teil der Hofburg. Sie ist die älteste Reitschule und die einzige Institution der Welt, an der die klassische Reitkunst in der Renaissancetradition der "Hohen Schule" seit mehr als 450 Jahren lebt und unverändert weiter gepflegt wird - weswegen sie auch zum immateriellen Unesco-Kulturerbe zählt. Wer den Lipizzanern bei der Morgenarbeit zusehen möchte, kann dies Wochentags um 10.00 Uhr machen. Der Einlass ist 15 Minuten vor Beginn, das Training dauert eine Stunde. Tickets gibt es online zu kaufen. An Wochenenden finden immer wieder Vorführungen statt, die rund 70 Minuten dauern. Die genauen Termine sind auf der Homepage der Spanischen Hofreitschule zu finden.

Ausflugsziele in Wien

Alte Donau

Vor allem im Frühlung und Sommer ist die Alte Donau immer einen Ausflug wert. Zum Baden laden das Strandbad Alte Donau, das ehemalige Arbeiterstrandbad oder das Gänsehäufel ein. Zudem warten rund 500 Ruder-, Elektro- und Tretboote auf Ausflügler. Mit rund 40 Gastronomiebetrieben ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Auch interessant: Baden mit Hund - die schönsten Badeplätze in Wien

Am Himmel

Der klingende Ort "Am Himmel" am Stadtrand von Wien, in Döbling, besticht durch viel Grün. Mit dem Auto braucht man vom Stadtzentrum nicht einmal eine halbe Stunde. Empfohlen wird aber, der Natur zuliebe, auf den PKW zu verzichten und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinie 38A) anzureisen. "Am Himmel" befindet sich unter anderem der Lebensbaumkreis. Jeder Baum ist - ähnlich unseren Sternzeichen - einer gewissen Geburtsdekade zugeschrieben. So können die Besucher:innen ihren persönlichen Lebensbaum finden und mittels eines versteckten Lautsprechers seiner Geschichte lauschen bzw. ihre Charaktereigenschaften erfahren.

Nicht unweit des Lebensbaumkreises - über gute Waldwege in rund 10 Minuten erreichbar - liegt idyllisch im Wald die renovierte und wieder zugängliche Sisi Kapelle, ein neugotischer Kulturjuwel mitten im Wienerwald. Diese wurde 1854-1856 zu Ehren der Kaiser-Hochzeit von Sisi & Franz Joseph errichtet. Neben kulturellen Veranstaltungen ist die Kapelle auch ein Ort, an dem man sich das Jawort geben kann. Für Kinder gibt es einen waldpädagogischen Spielplatz. Die Bellevuewiese bietet schließlich einen eindrucksvollen Blick über Wien.

Lesen Sie auch: "Am Himmel": Ein Ort der Kraft in Wien

Cobenzl

Das Landgut Cobenzl ist ein Projekt der Abteilung Forst- und Landwirtschaft (MA 49), im Rahmen von EULE, dem Umweltbildungsprogramm der Stadt Wien. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können den Bauernhof bei geführten Rundgängen, Familienprogrammen und Kindergeburtstagen hautnah erleben. Der Besuch am Bauernhof ist von Montag bis Sonntag ohne Anmeldung möglich. Die Tiere sind auch ohne Führung zu besichtigen und können mit einem eigens zusammengestellten Futtersackerl gefüttert werden.

Die Natur-Erlebniswiese am Landgut Cobenzl ist ein beliebtes Ausflugziel für die ganze Familie. Man kann hier den tollen Ausblick über Wien genießen, während man bei den Stationen über Boden, Pflanzen, Singvögel, Nützlinge, Klima oder Kräuter informiert wird. Im Nahbereich des Kinderbauernhofs liegen der Schmetterlingspfad am Cobenzl und Waldspielplätze.

Im Winter ist die Wiese hinter dem Landgut Cobenzl übrigens ideal zum Rodeln. Aufgrund der höheren Lage liegt hier manchmal noch Schnee, wenn anderswo in Wien schon wieder alles dahingeschmolzen ist.

Donau-Auen

Wussten Sie, das Wien einen eigenen Nationalpark besitzt? Der 9.600 Hektar große Nationalpark Donau-Auen beginnt im Osten Wiens und reicht bis an die slowakische Grenze. Ein Teil des Nationalparks ist die Lobau. Mit einer Fläche von rund 2.300 Hektar ist sie Wiens größter Beitrag zum Nationalpark. Ein Ausflug lohnt sich vor allem für Vogelbeobachter und Tierliebhaber: Mehr als 800 Pflanzen, 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten, 8 Reptilien- und 13 Amphibien- sowie 60 Fischarten sind hier beheimatet. Durch die gesamte Lobau zieht sich ein gut beschildertes Wander- und Radwegenetz.

Lesen Sie hier: Donau-Auen: Abenteuer vor der Haustüre

Donauinsel

Die Wiener Donauinsel, die 2018 ihren 30. Geburtstag feierte, zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Stadt. Die künstlich aufgeschüttete Insel weist eine Fläche von 3,9 Quadratkilometern auf und lädt unter anderem zum Radfahren, Rollerbladen oder Skateboarden ein. Wer nach weiterer sportlicher Betätigung sucht, kann Beachvolleyball spielen, es gibt eine Street Workout-Station, einen Kletterpark, eine Surfschule, einen Wasserskilift sowie eine Trampolinanlage.

Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Lokale, wer sich lieber selbst versorgen möchte, kann dies in ausgeschilderten Grillzonen tun. Die Nutzung ist gratis und ohne Voranmeldung möglich, Sie müssen jedoch Ihren eigenen Griller mitnehmen. Auf speziellen Grillplätzen werden Griller zur Verfügung gestellt, hier ist eine kostenpflichtige Online-Reservierung nötig.

Exelberg

Ausgangspunkt der familientauglichen Rundwanderung ist die Marswiese, am Rande des Wienerwaldes im 17. Wiener Gemeindebezirk. Los geht es in Richtung Osten zur Schwarzenbergallee und dann biegt man rechts in den Wald ab, der Weg führt vorbei am Hanslteich und weiter parallel zur Amundsenstraße bis zum Schottenhof. Vom Schottenhof aus überquert man die Straße und folgt der gelben Markierung bis zur Rieglerhütte. Über einen etwas steileren Aufstieg geht es weiter zur Sophienalpe. Dort angekommen wandert man rechts weiter und folgt der blauen Markierung bis zum "Roten Kreuz". Von hier aus hat man einen wunderschönen Ausblick über Wien. Folgt man dem blau markierten Wanderweg neben der Tullnerstraße gelangt man am Ende zum Schwarzenbergpark und schließlich wieder zur Schwarzenbergallee und zur Marswiese.

Haus des Meeres

Das Haus des Meeres ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Vor allem Kinder haben dort viel zu Staunen. Die hauptsächlich aus Meeresaquarien und Terrarien bestehende Anlage befindet sich in einem ehemaligen Flakturm im 6. Wiener Gemeindebezirk nahe der Mariahilferstraße. Das Haus des Meeres ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Achtung, wer das "Restaurant & Bar 360° Ocean Sky" im obersten Stockwerk besuchen möchte, sollte vorher reservieren!

Heuberg

Ausgehend vom Hanslteich, an dem das Restaurant "Klee am Hanslteich" liegt, führt ein Weg zunächst in Richtung Dornbach und dann rechts hinauf zum Heuberg - inklusive kleinem Gipfelkreuz. Von dort aus geht es weiter zur Kreuzeichenwiese, die zum kurzen Verweilen einlädt. Wer noch einen traumhaften Ausblick erleben will, kann über die Forststraße weiter bis zur Jubiläumswarte wandern. Insgesamt sind rund 280 Höhenmeter zu überwinden. Es geht zurück zur Kreuzeichenwiese und von dort nimmt man den Weg bergab durch den Wienerwald in Richtung Schottenhof. Parallell zur Amundsenstraße führt der Weg schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt am Hanslteich. Die Tour ist in rund 2 Stunden zu schaffen.

Kahlenberg

Vom Kahlenberg aus hat man einen wunderschönen Blick auf Wien. An klaren Tagen sieht man nicht nur die gesamte Stadt von oben, sondern sogar den Schneeberg, wo das Wiener Hochquellwasser herkommt. Über den Wiener Stadtwanderwag 1 lässt sich der Kahlenberg in ca. vier Stunden erwandern. Am höchsten Punkt des Berges befindet sich die Stefaniewarte. Die 22 Meter hohe Aussichtswarte wurde 1887 erbaut und nach Kronprinzessin Stefanie von Belgien benannt. Knapp unter dem Gipfel steht die barocke St. Josefskirche, die mit ihrer schwarzen Madonna eine beliebte Wallfahrtskirche wurde. Von dort gelangt man zur Panorama-Terrasse, die zum Verweilen und Wien-Schauen einlädt.

Wer weniger gut zu Fuß ist, kann den Kahlenberg bequem per Bus (Linie 38A ab Heiligenstadt über Grinzing) oder mit dem Auto (über Grinzing und die Höhenstraße) erreichen. Wer Lust auf Kletter-Abenteuer hat, dem sei der Waldseilpark Kahlenberg empfohlen.





Kunsthistorisches Museum

© Elke Mayr Kunsthistorisches Museum

Das Kunsthistorische Museum ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, donnerstags sogar bis 21.00 Uhr. Wer das Museum mehrmals im Jahr besuchen möchte, für den bietet sich eine Familien-Jahreskarte oder eine Jahreskarte für 7 Museum (u.a. auch für Theatermuseum, Weltmuseum oder Kaiserliche Schatzkammer gültig) an. Jeden Samstag gibt es spannende Führungen für Kinder ab 5 Jahren.

Lainzer Tiergarten

Der Lainzer Tiergarten ist kein Zoo, sondern das letzte Stück urtümlicher Wienerwald am Rande der Großstadt. Der Eintritt ist ab 8.00 Uhr morgens möglich und gratis, die Schließzeiten varieren je nach Jahreszeit und liegen zwischen 17.00 Uhr in den Wintermonaten und 21.00 im Sommer. Beim Lainzer Tiergarten handelt es sich um einen schützenswerten Landschafts- sowie Naturraum.

© Nina Edler Lainzer Tiergarten: Blick üer Wien

Im Lainzer Tiergarten gibt es verschiedene Einrichtungen und Freizeitangebote. Führungen und Exkursionen, das Besucherzentrum, die Natur- und Waldlehrpfade, das Gehege mit Ur-Rindern, ein gut beschildertes Wegnetz mit Rastmöglichkeiten und diversen Aussichtspunkten, Lagerwiesen für Picknicks, Laufstrecken, eine Aussichtswarte sowie sechs Waldspielplätze. Auch kulinarische Genüsse werden geboten: Gasthäuser und Restaurants wie das Rohrhaus, Hirschgstemm oder das Café-Restaurant Hermesvilla warten auf die Besucher:innen.

Im Lainzer Tiergarten befinden sich auch die Hermesvilla. Kaiserin Sisi bezeichnete ihre Villa einst als "Schloss der Träume". Sie erhielt es von ihrem Mann Kaiser Franz Josef als Geschenk, da dieser hoffte, seine reiselustige Gemahling dadurch vermehrt in Wien halten zu können. eute kann man in der Hermesvilla verschiedene Ausstellungen besuchen

Motorikparks in Wien

Die Motorikparks der Wiener Stadtgärten sind eine gute Möglichkeit, um sich im Freien sportlich zu betätigen oder mit der Familie hinaus zu gehen. Sie erfreuen sich seit Pandemie-Zeiten, in denen Fitnessstudios oftmals lange geschlossen waren, immer größerer Beliebtheit. Der Motorikpark 22 in Wien Donaustadt und der Motorikpark 10 in Wien Favoriten laden zum kostenlosen Training von Koordination, Geschicklichkeit und Fitness ein.

Noch mehr Infos zu Wiens Motorikparks finden Sie hier

Naturhistorisches Museum

© Elke Mayr Naturhistorisches Museum

Das Naturhistorische Museum befindet sich gegenüber des Kunsthistorischen Museums und zählt zu den größten naturkundlichen Museen der Welt. Die Sonderausstellungen variieren immer wieder, ein besonders Highlight für Kinder sind aber die Dinosaurer. Durch aufwendige Computeranimationen werden die Skelette und Fossilien nicht nur "wieder belebt", sondern auch ihr Umfeld und ihre Lebensweisen erklärt. Das Naturhistorische Museum hat von Donnerstag bis Montag von 9.00 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Mittwoch bis 21.00 Uhr. Dienstags ist das Museum geschlossen.

Neustift am Walde

Der Neustifter Weinwanderweg ist im Herbst ebenso idyllisch wie im Sommer und auf jeden Fall einen Ausflug wert. Der Weinlehrpfad informiert mittels Schilder über einzelne Rebsorten und beginnt an der Kreuzung Mitterwurzergasse und Agnesgasse in Neustift am Walde. Der Weg verläuft direkt durch die dortigen Weinberge bis hin zum Wasserturm an der Kreuzung Salmannsdorferstraße und Celtesgasse. Wer noch einen Ausblick auf Wien und die Weingärten genießen will, der nimmt den Wendelstattweg hinauf in die Weinberge und spaziert dann die Zierleitengasse entlang. Zur Stärkung kann man anschließend in einen der zahlreichen Heurigen auf der Rathstraße einkehren.

Prater

Wer nach Vergnügung sucht, wird im Wiener Prater fündig. Im Wurstelprater findet man neben dem legendären Riesenrad turbulente Achterbahnen, gruselige Geisterbahnen und zahlreiche weitere Attraktionen für Groß und Klein. Auch für das leibliche Wohl wird im Prater gesorgt, besonders bekannt ist wohl das Schweizerhaus.

© imago images/SKATA Wiener Prater mit berühmtem Riesenrad

Doch der Prater bietet auch Erholung. Der Grüne Prater umfasst unglaubliche sechs Millionen Quadratmeter und zählt zu den schönsten Naturparks Wiens. Ausgedehnte Wiesen und Wälder sowie Wasserflächen bieten die ideale Umgebung für entspannende Spaziergänge, muntere Wanderungen, ausgedehnte Jogging-, Rad- und Skating-Touren und vieles mehr. Mit der Liliputbahn, die es bereits seit 1928 gibt, kann man gemütlich durch den Grünen Prater fahren. Die Prater Hauptallee lädt zum Joggen ein.

Steinhofgründe

Die Steinhofgründe laden zu jeder Jahreszeit zum Verweilen und Erholen in der Natur ein. Auf insgesamt 42 Hektar Fläche kann man durch die Landschaft wandern. Kinder können auf den Wiesen Drachen steigen lassen oder sich auf dem 200 Meter vom Haupteingang entfernten Waldspielplatz austoben.

© Nina Edler Steinhofgründe

Sportbegeisterte finden hier wunderschöne Laufstrecken. Und für das kulinarische Wohl sorgt das Restaurant "Großes Schutzhaus Rosental". Auf den Steinhofgründen befindet sich auch die von 1904 bis 1907 erbaute Otto Wagner Kirche.

Strebersdorf

Vielleicht weniger populär als die Stammersdorfer Kellergasse, aber nicht weniger sehenswert ist der Weinort Strebersdorf mit seinen malerischen Gässchen und Heurigen. Viele der noch authentisch und urig gebliebenen Heurigen und Buschenschanken liegen in unmittelbarer Nähe der Weinstöcke. Entlang der Unteren Jungenberggasse tummeln sich gleich mehrere Heurige wie das "Ausblick.Wien - Weingut Dr. Höfler", der "Buschenschank Dreh und Drink", das "Weingut Walter" oder "Buschenschank Szüts & Weinbau Suchel". In der Langenzersdorferstraße kann man den "Buschenschank Strauch" oder das "Weingut Schilling" besuchen - und dabei einen ausgedehnten Spaziergang durch den Weinort genießen.

Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Alt und Jung. Er ist ganzjährig ab 9.00 Uhr geöffnet, die Schließzeiten varieren je nach Jahreszeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt gratis, unter 14 Jahren ist der Eintritt nur in Begleitung Volljähriger erlaubt. Nach coronabedingter Pause sind seit 1. Juni 2022 auch die allseits beliebten kommentierten Fütterungen wieder zurück.

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es auch immer wieder Tierbabys zu bestaunen. Egal ob Girafffe, Katta, Pinguin, Gepard, Panda oder Eisbär: Die Jungtiere sind stets ein Hightlight.

Ausflugsziele rund um Wien

Burg Liechtenstein

Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf ist ein Top-Ausflugsziel im Süden Wiens und bietet einen traumhaften Blick über das Wiener Becken. Die Burg ist eine Gipfelburg und steht auf einem Felsrücken in einer Seehöhe von ca. 300 Höhenmetern. Es gibt auch geführte Touren auf der Burg. Die Anreise erfolgt entweder mit dem Auto, oder öffentlich ab Mödling mit dem Bus der Linie 262 (bis Maria Enzersdorf Siedlungsstraße) oder von Siebenhirten (U6) mit dem Bus Linie 270 Richtung Mödling bis Maria Enzersdorf Franz-Josefstraße oder Josef Leeb Gasse.

Burg Kreuzenstein

Im südlichen Weinviertel liegt die Burg Kreuzenstein. Seit mehr als 100 Jahren dienen ihre altehrwürdigen Gemäuer als Filmkulisse. Zu den neueren Streifen, die hier gedreht wurden, zählen die Disney-Produktion "Die drei Musketiere" und "Der letzte Tempelritter" mit Nicolas Cage. Auch Tom Turbo löste hier bereits Rätsel. Die Burg kann täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr (an Sonn- und Feiertagen bis 17.00 Uhr) besichtigt werden. Die geführte Tour dauert je nach Gruppengröße zwischen 45 und 60 Minuten.

Neben der Burg befindet sich die Adlerwarte Kreuzenstein. Von Dienstag bis Samstag finden jeweils um 11.00 und 15.00 Uhr Flugvorführungen statt, die rund 45 Minuten dauern. An Sonntagen und Feiertagen finden die Vorführungen um 11.00, 14.00 und 16.00 Uhr statt. Der Eintritt ist ab ca. 30 Minuten vor der Vorführung möglich, davor und/oder danach kann man Seeadler, Geier und andere Greifvögel in ihren Volieren bestaunen.

Hagenbachklamm

Die Hagenbachklamm, die im Naturpark Eichenhain liegt, im Teil des Wienerwaldes zwischen Klosterneuburg und St. Andrä-Wördern, verspricht im Sommer erholsame Abkühlung. Die Klamm wurde vom Hagenbach eingerissen, einem kleinen Neben Fluss der Donau. Ein gut befestigter Weg führt über Brücken und Stege den Fluss entlang und ist sehr schattig. An manchen Stellen ist der Hagenbach - auch für Kinder - gut zugänglich und lädt (im Sommer) zum Plantschen ein. Am Ende der Klamm ist eine Greifvogelzuchtstation sowie ein Spielplatz und eine Möglichkeit zum Ponyreiten.

Hexenberg

Der Hexenberg ist der Hausberg von Hainburg an der Donau. Früher holte man sich dort schon Haus- und Heilkräuter und auch heute locken noch wunderschöne Ausblicke auf die Donau und an klaren Tagen sogar bis zum Neusiedler See. Auch mit Kindern lässt es sich hier schön wandern. Aber Achtung, in den Karten wird der Berg mehrheitlich als "Hundsheimer Berg" geführt. Der schnellste Weg von Wien aus ohne Auto ist mit dem Zug bis Bruck an der Leitha und von dort mit dem Bus bis Hainburg.

Johannesbachklamm

Für Jung und Alt bietet die Johannesbachklamm eine beschauliche Wanderung. Ein durchgängig breiter Weg führt am Johannesbach entlang, es gibt auch Brücken und Stiegen, aber der Bach lädt - an heißen Tagen - auch zum Durchgehen ein. An beiden Enden der Klamm gibt es Gaststätten zum Einkehren. Die Klamm ist etwa einen Kilometer lang und liegt am Westrand von Würflach, etwa eine Stunde von Wien entfernt. Wer gerne länger geht, kann hier auch eine längere Wanderung anhängen. Über den Bahnhof Grünbach am Schneeberg lässt sich die Klamm quasi von hinten "erwandern". Durch den Wald über den Eichberg gelangt man zum Ausstieg der Klamm.

Mayerling

Das Jagdschloss Mayerling bei Alland in Niederösterreich regt bis heute zu Spekulationen an. Was ist mit Kronprinz Rudolf geschehen? Die Umstände sind bis heute ungeklärt. Am historischen Schauplatz residiert heute ein Kloster. Der historische Platz kann inzwischen auch von weltlichen Bürgern besichtigt werden.

Mehr zum berühmten Schloss Mayerling lesen Sie hier

Naturpark Purkersdorf

Am westlichen Stadtrand von Wien liegt der Naturpark Purkersdorf, ein tolles Natur- und Landschaftsgebiet. Hier kann man Wildtieren ganz nah sein, für Kinder gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Erkunden und Entdecken, unter anderem ein Tiergehege sowie mehrere Spielplätze. Auch der nette Ort Purkersdorf ist nach der Wanderung in nicht einmal fünf Minuten zu Fuß zu erreichen, falls es noch ein Eis sein soll. Die Anreise ist von Wien aus per S-Bahn möglich.

Naturpark Sparbach

Der Naturpark Sparbach liegt in der Gemeinde Hinterbrühl bei Mödling im südlichen Wienerwald. Hier kann man ausgiebig wandern und dabei Baumriesen betrachten. Außerdem gibt es romantische Ruinen zu besichtigen und großzügige Wiesen. Außerdem erfreut ein Streichelzoo große wie kleine Gäste. Einen tollen Wasserspielplatz, eine Feuerstelle und einen Teich gibt es ebenso.

© Nina Edler Naturpark Sparbach

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt aus Wien mit der Bahn nach Mödling und mit dem Regionalbus 364 dann weiter bis Sparbach. Von dort sind es noch 10 Minuten zu Fuß bis zum Eingang zum Park.





Schlosspark Laxenburg

© iStockphoto.com Schloss Laxenburg

Ein geeignetes Ausflugsziel für die ganze Familie stellt der Schlosspark Laxenburg in Süden von Wien dar. Inmitten dieses schönen Fleckchens Grün verbrachten einst Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi ihre Flitterwochen. Heute kann man das prächtige Schloss bestaunen oder mit dem Boot eine Runde auf dem 25 Hektar großen Schlossteich drehen, in dessen Mitte die romantisch anmutende Franzensburg thront.





Stift Klosterneuburg

© Shutterstock.com Stift Klosterneuburg

Ein ideales Tagesausflugsziel ist das prunkvolle Stift Klosterneuburg. Hier kann man die Räumlichkeiten der Sommerresidenz des Kaisers ebenso wie die Schatzkammer besichtigen. Außerdem gibt es den Weinkeller des ältesten Weinguts Österreichs und von der erhabenen Lage des Stifts erfreuen tolle Aussichten auf das Umland. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Wien erfolgt per S-Bahn bis Klosterneuburg Kierling.