Was auf den ersten Blick wie die Wiener Staatsoper aussieht, ist in Wahrheit die Ungarische Staatsoper . Kaiser Franz Joseph I., der deren Bau mitfinanzierte, forderte, dass sie kleiner sein solle als ihr Wiener Pendant. Gesagt, getan. Allerdings ist die untere Etage - so, wie eigentlich auch bei der Wiener Oper geplant - höher, was dem Bauwerk besonderes Ansehen verleiht.

Bespielt wird die Oper in erster Linie vom Wiener Staatsopernorchester. Dieses gilt als einziges Orchester von Weltrang, das Abend für Abend Auftritte zu leisten hat. Aus Mitgliedern des Staatsopernorchesters wiederum setzen sich die Wiener Philharmoniker zusammen. Als eines der besten Orchester der Welt spielen sie nicht nur in der Staatsoper, sondern geben Konzerte in aller Herren Länder.

Ebenso in der Staatsoper angesiedelt ist das Bühnenorchester. 1854, also noch vor dem Bau der Staatsoper, gegründet, wirken dessen Mitglieder heute auch im Staatsopernorchester bzw. bei den Philharmonikern mit. Zudem fungiert das Bühnenorchester als Hauptorchester der Kinderoper. Begleitet werden die Orchester vom Chor der Wiener Staatsoper, der außerhalb des Hauses unter dem Namen "Konzertvereinigung Wiener Staatsoper" auftritt.

Ebenso als weltweit führend gilt das Wiener Staatsballett, das sowohl in der Staats- als auch in der Volksoper tanzt. Die Ballettakademie der Wiener Staatsoper, an der Schüler im Alter von acht bis 18 Jahren ausgebildet werden, geriet 2019 wegen Fällen des Missbrauchs Minderjähriger in Verruf.

Wenn man sich schon einmal einen Besuch in der Oper gönnt, sollte dieser auch lohnend sein. Wo befinden sich demnach die besten Plätze - sowohl die Akustik als auch die Sicht betreffend? Das Opernhaus gibt hierzu konkret Auskunft: In der Galerie, Mitte, Reihe 2, Platz 36 und 37. Überraschenderweise handelt es sich bei diesen Plätzen nicht um die der ersten und damit teuersten Kategorie, sondern um Plätze der Kategorie 5 von insgesamt neun. Und noch eine gute Nachricht: Besagte Plätze 36 und 37 gibt es je zwei Mal - einmal rechts und einmal links vom Gang.

Günstige Karten Wer nicht von langer Hand planen und die Kosten für den Besuch der Wiener Staatsoper gering halten will, kann sich direkt vor der Aufführung eine Stehplatzkarte kaufen.

Was trägt man in der Wiener Staatsoper?

Wer will, kann einen Besuch in der Oper dazu nutzen, um sich ordentlich in Schale zu werfen. Mit eleganter Abendgarderobe - etwa einem Anzug für männliche und einem Abendkleid für weibliche Besucher - liegt man keinesfalls falsch, wobei man es mit der Garderobe heutzutage auch nicht mehr ganz so genau nimmt. So sieht man durchaus auch Herren und Damen in Jeans und sportlichem Schuhwerk.

Was allerdings gar nicht geht, sind "z.B. keine Schuhe oder Flip-Flops, Unterhemd als Oberteil, extrem breit löchrige Jeans oder kurze Hosen bei Männern", wie es auf der Website der Wiener Staatsoper heißt. "Personen in unvollständiger Bekleidung" könne der Zutritt trotz gültiger Eintrittskarte verwehrt werden. Ebenso verboten sind Kopfbedeckungen, die die Sicht des Publikums einschränken.

Wiederkehrende Highlights

Die Tradition des Wiener Opernballs reicht bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. 1877 fand das Großereignis erstmals in der Wiener Staatsoper statt, seit 1935 wird es unter der heute gängigen Bezeichnung "Wiener Opernball" geführt. Bis auf einige Ausnahmen, in denen es zu einer Absage des Opernballs kam, zieht das Event Jahr für Jahr prominente Besucher aus aller Welt an.

Im Rahmen der Initiative "Oper live am Platz" werden im Mai, Juni und September mehrmals wöchentlich Aufführungen über einen Monitor auf den Karajanplatz übertragen. Interessierte können sich auf einem der rund 300 temporär aufgestellten Sessel niederlassen und die Vorstellung von hier aus gratis mitverfolgen.

Vorstellungen für Kinder und Jugendliche

Vorstellungen für Kinder sind spätestens seit der Ära Holender, selbst Vater von drei Kindern, Fixpunkt im Programm der Wiener Staatsoper. Bis zum Frühjahr 2015 fanden sie als Kinderoper auf dem Dach des Vorbaus statt. Hierfür wurde eine Zeltkonstruktion errichtet, die im Sommer 2015 allerdings wieder abgetragen wurde. Seitdem finden die Vorstellungen für Kinder im ehemaligen Stadttheater Walfischgasse statt.

© imago images/Westend61 Auf dem Dach der Wiener Staatsoper fand bis 2015 die "Kinderoper" statt

Ein weiterer Fixpunkt fürs junge Publikum ist der Tag nach dem Opernball: Noch bevor der Zuschauerraum wieder mit Sesseln ausgestattet wird, wird hier Mozarts "Zauberflöte" aufgeführt. Bei Veranstaltungen wiederum, die nicht eigens für Kinder konzipiert sind, ist ein Mindestalter von fünf Jahren einzuhalten.

Das Besondere an der Staatsoper

Die Wiener Staatsoper ist eigenen Angaben zufolge das Haus mit dem größten Repertoire. Das Angebot spiegelt sich in der jährlichen Besucherzahl wider: Pro Saison wohnen laut "Statista" rund 600.000 Personen den Vorstellungen bei. Mit der Corona-Pandemie kam es zu einem vorübergehenden Einbruch der Besucherzahlen. Die Staatsoper fasst 1.709 Sitzplätze, 567 Stehplätze sowie 4 Rollstuhl- und 4 Begleitplätze.

Im Zuge des Wiederaufbaus wurde die seit 1881 - das war 20 Jahre nach der Grundsteinlegung der Oper - vorgeschriebene Brandschutzvorrichtung umgesetzt: Der sogenannte eiserne Vorhang trennt die Bühne vom Zuschauerraum und soll im Falle eines Brandes verhindern, dass das Feuer vom einen auf den anderen Teil des Gebäudes übergreift. Ursprünglich von Rudolf Hermann Eisenmenger gestaltet, dient der eiserne Vorhang seit 1998/1999 als Ausstellungsfläche für zeitgenössische Kunst. Saison für Saison wird er von einem anderen Künstler gestaltet.

© Shutterstock.com Der Zuschauerraum wird von einem 3 Tonnen schweren Beleuchtungskranz erhellt

In der Mitte des Zuschauerraums befindet sich ein Beleuchtungskranz aus Kristallglas. Dieser hat einen Durchmesser von 7 Metern, ist 5 Meter hoch, wiegt rund 3 Tonnen und wird von 1.100 Glühbirnen erleuchtet. Ein Objekt der Superlative ist auch die Orgel mit 2.500 Pfeifen. Kein anderes Opernhaus weltweit ist mit einer derart großen Pfeifenorgel ausgestattet.

Die Wiener Staatsoper hat auch immer wieder außergewöhnliche Gäste. Manche bleiben nur für einen kurzen Besuch, andere für längere Zeit. Seit 2010 wohnen rund 60.000 Bienen auf dem Dach des Opernhauses. Mitarbeiter:innen der Oper betreuen die zwei Bienenstöcke. Ihr Honig ist im Staatsopern-Shop im Foyer zu kaufen. Im August 2014 kletterte Tom Cruise für "Mission: Impossible - Rogue Nation" aufs Dach der weltberühmten Oper.