Der Nährboden für psychosomatische Krankheiten liegt häufig in mangelnder Selbstfürsorge. Der Mensch hat gelernt zu funktionieren. Die eigenen Bedürfnisse bleiben dabei oft auf der Strecke. Der permanente Stress und die damit verbundene seelische Vernachlässigung tun ihr Übriges. Dabei ist eine psychosomatische Erkrankung ein Hilferuf der Seele. Oft kommt es erst nach und nach zur Erkrankung, und zwar dann, wenn das psychische Leid ignoriert gar negiert wird.

In der Psychosomatik geht der Arzt, der Psychologe bzw. der Therapeut gemeinsam mit seinem Patienten den möglichen psychosozialen Ursachen der Beschwerden auf den Grund, um, daraus abgeleitet, individualisierte Strategien zu entwickeln, mit denen der/die Patient:in den Auslösern gezielt entgegenwirken kann. Gleichzeitig ist der/die Patient:in gefordert, auf den eigenen Körper zu hören, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und sich Zeit für deren Befriedigung zu nehmen.

Wie kann man als Angehöriger/Freund helfen?

Bieten Sie der betreffenden Person Unterstützung an. Helfen Sie ihr dabei herauszufinden, was ihr guttut, und ermutigen Sie sie zur Selbstfürsorge. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass die Krankheit nicht zu viel Platz in der Familie oder im Freundeskreis einnimmt. Ein gesundes und wertschätzendes Miteinander steht an oberster Stelle, geprägt jedoch von liebevoller Konsequenz. Die betreffende Person darf die Verantwortung keinesfalls abgeben. Der Wille, gesund zu werden, und die damit verbundenen Schritte der Veränderung müssen stets von dem Patienten bzw. der Patientin selbst kommen.

Wie äußern sich psychosomatische Erkrankungen bei Kindern?

Häufig sind auch Kinder und Jugendliche von psychosomatischen Erkrankungen betroffen. Nicht selten zeigen sie sich bei ihnen in Form von chronischen Kopfschmerzen, Migräne oder Asthma, Neurodermitis oder ähnlichen Hauterkrankungen. Wichtig ist hier ein liebevoller und fürsorglicher Umgang mit dem Kind. Bevor das Leiden medikamentös behandelt wird, empfiehlt es sich, möglichen psychischen Ursachen auf den Grund zu gehen.