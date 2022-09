Inhatlsverzeichnis:

Was ist eine Zwangsstörung?

Eine Zwangsstörung ist eine Erkrankung bei der die betroffene Person unter zwanghaften Gedanken oder Handlungen leidet. Dabei handelt es sich um ungewollte, dauerhafte und häufig überwältigende Gedanken oder Handlungen, welche von den Betroffenen ausgeführt werden „müssen“. Sie können diesem Impuls nicht aus eigener Kraft entgegensteuern. Die Zwänge per se werden hierbei häufig getragen von unrealistischen Bedenken oder Ängsten, welche für die Betroffenen eine massive psychische Belastung darstellen und sich zugleich auf den gesamten Alltag ausdehnen können.

Wenn jemand beispielsweise unter einem Kontrollzwang leidet, kann es passieren, dass diese Person am Weg zur Arbeit immer wieder umkehrt um sich stets aufs Neue zu vergewissern, dass die Haustüre auch tatsächlich zugesperrt wurde. Diese Handlung kann mehrmals am Stück ausgeführt werden. Somit ist ein verlässliches Einhalten von Terminen für Menschen mit einer solchen Zwangsstörung meist nicht möglich, was auch weiterführende Konsequenzen auf den Arbeitsplatz haben kann – durch permanentes zu spät kommen, oder fern bleiben.

In der Psychologie unterscheidet man zwischen

Zwangsgedanken

Zwangshandlungen

Zwangsimpulsen

Eine Kombination aus Zwangsgedanken mit Zwangshandlungen ist in der Regel nicht selten. Das pathologische an einem Zwang ist hier die, für den Betroffenen, hartnäckige Aufdringlichkeit, sozusagen der innere Impuls, etwas unbedingt tun zu müssen, wie oben beschrieben. Und die damit verbundene Unfähigkeit, die Gedanken und Handlungen in diesem Zusammenhang selbst steuern oder unterdrücken zu können.

Dadurch können Zwänge das Leben der Betroffenen auf allen Ebenen stark negativ beeinflussen.

Betroffene nehmen ihre Zwangsgedanken jedoch nicht als direktes (pathologisches) Symptom wahr, sondern sind davon überzeugt, es handle sich um ihre eigenen Gedanken unter welchen sie massiv leiden und sich oftmals auch dafür schämen.

In der Fachsprache spricht man hier von einer „Ich-Dystonie“. Das bedeutet soviel wie „ich-fremd“ und werden von der Person selbst als nicht zugehörig empfunden. Sie stören sich an den Gedanken, nehmen sie dennoch als einen Teil von sich selbst an.



Betroffene erzählen von ihrem Alltag mit einer Zwangsstörung

Welche Arten von Zwangsstörungen gibt es?

Häufige Formen von Zwangsverhalten sind beispielsweise der Putzzwang und der Ordnungszwang. Beim Putzzwang müssen die Betroffenen ihre Wohnung oder diverse Gegenstände immer wieder reinigen. Bei einem Ordnungszwang besteht der zwanghafte Wunsch nach Gleichförmigkeit und Symmetrie. Es muss alles, wie mit dem Lineal nachgemessen, immer an einem bestimmten Platz liegen und darf auch nicht verändert werden.

Am häufigsten kommt jedoch der Kontrollzwang vor, gefolgt vom Wasch- oder Sammelzwang (umgangssprachlich: Messie-Syndrom). Werden Betroffene an der Ausführung ihrer Zwangshandlung gehindert oder versuchen sich selbst daran zu hindern, also den Impuls der Ausführung zu unterdrücken, bauen sich Ängste und unerträgliche innere Spannungen auf. Dem Betroffenen bleibt in diesem Moment keine andere Wahl als die Umsetzung des Impulses - das innere Nachgeben dem Zwang zu folgen.

© iStockphoto Der Waschzwang ist eine Ausprägung der Zwangsstörung und kommt häufig vor

Symptome: Woran erkennt man sie?

Zwänge sind immer geprägt von dauerhaften und eindringlichen Gedanken. Einige Betroffene beschreiben diese Gedanken auch als eine Art „Gedankenkarussell“, wenngleich die dahinterliegenden Gedanken und Ängste in der Regel nicht realistisch sind. Aus psychologischer Sicht werden Zwangsgedanken in dieser Form definiert und zugleich an folgenden Kriterien festgemacht:

angstmachend, quälend

sich aufdrängend

vergebliche Versuche die Gedanken abzustellen

Verringerung / Reduktion der Angst durch Zwangshandlungen

eigene Gedanken (keine Fremdbeeinflussung von außen)

sinnlos (der Betroffene, weiß, dass seine Gedanken in diesem Zusammenhang sinnlos sind, muss sie dennoch denken / damit verbundene, sich aufdrängende Handlungen ausführen)

Was ist der Unterschied zu einem "Tic"?

Zwangsstörungen stehen laut verschiedener wissenschaftlicher Studien eng in Verbindung mit dem sogenannten „Tourette Syndrom“. Auch bei einer sogenannten „Tic-Störung“ führt das Unterlassen oder Unterdrücken eines Dranges zu Erregung und/oder innerer Anspannung.

Ein Tic ist in der Psychologie eine Form einer Verhaltensstörung. Umgangssprachlich versteht man unter einem "Tick" jedoch nur eine Marotte, wie sie im Laufe des Lebens wahrscheinlich jeder Mensch einmal entwickelt.

In der Medizin bezeichnet man mit dem Begriff „Tics“ dagegen wiederkehrende Bewegungen, Laute oder Wortäußerungen, die der Betroffene selbst nicht kontrollieren kann.

Ein klassischer Tick kann jedoch auch, ohne jede pathologische Sorge im Hintergrund, etwas ganz Natürliches sein. Die Kontrolle, ob die Herdplatte auch tatsächlich ausgeschalten wurde, die Haustüre versperrt ist und das Wasser der Badewanne abgedreht wurde.

Pathologisch wird es erst dann, wenn diese Gedanken nicht mehr unterdrückt werden können und der Betroffene, trotz mehrmaliger Kontrolle, immer wieder zurück geht um immer und immer wieder zu kontrollieren ob zum Beispiel die Haustüre tatsächlich abgeschlossen ist.