Diabetes: So können Sie das Risiko senken

Diabetes ist auf dem Vormarsch. In Europa ist die Zahl der Betroffenen in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent gestiegen. Weltweit dürfte es derzeit rund 530 Millionen Fälle geben. Bis zum Jahr 2045 könnte die Zahl auf 780 Millionen steigen. 90 bis 95 Prozent der Fälle sind dem Typ Diabetes mellitus Typ 2 zuzuordnen. 50 bis 70 Prozent davon wären vermeidbar. Doch wie kommt es überhaupt zur Erkrankung?

Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, indem es Körperzellen dazu anregt, Glukose aus dem Blut aufzunehmen, erklärt Prof. Alexandra Kautzky-Willer, Stoffwechselexpertin der MedUni Wien. Bei Diabetes Typ 1, einer Autoimmunerkrankung, werden die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion notwendig ist, von Antikörpern zerstört. Der Körper kann folglich kein Insulin mehr erzeugen und ist auf die Zufuhr von außen angewiesen.

Diabetes Typ 1 tritt für gewöhnlich vor dem 35. Lebensjahr, meist sogar schon im Kindesalter auf. Die Zahl der Patienten hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Und sie nimmt weiter zu. Derzeit kommt es zu rund 300 Neuerkrankungen pro Jahr. Geheilt kann Diabetes Typ 1 nicht werden. Zumindest noch nicht. "Aufgrund der guten Behandlungsmöglichkeiten können aber sogar jene, die schon jung erkrankt sind, heute sehr gut leben", erklärt die Expertin.

Rund 10 Prozent der Diabeteserkrankungen entfallen auf den Typ 1. Rund 90 Prozent auf den Typ 2. "Übergewicht, vermehrtes Bauch- und Leberfett und eine Insulinresistenz, das sind die Hauptprobleme für Diabetes Typ 2", erklärt Kautzky-Willer. Aufgrund der Resistenz kann das Insulin also schon mal nicht so wirken, wie es eigentlich sollte. Hinzu kommt, dass der Körper bei dieser Form des Diabetes über kurz oder lang zu wenig Insulin ausschüttet. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel ist die Folge.

Was tun bei Schwangerschaftsdiabetes?

Eine weitere sehr häufig auftretende Form ist der Schwangerschaftsdiabetes. "Jede siebte Schwangere ist von einer Form von Diabetes in der Schwangerschaft betroffen", so die Expertin. Tendenz steigend. Dabei handelt es sich um eine Art Vorstufe zu Diabetes Typ 2. Diagnostiziert wird er in der Regel beim sogenannten Zuckerbelastungstest, der allen Schwangeren im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen zwischen der 24. und der 28. Schwangerschaftswoche empfohlen wird.

» Bei allen Formen von erhöhtem Blutzucker in der Schwangerschaft ist auch das Kind gefährdet «

Kautzky-Willer sieht die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes als Chance, wird die Erkrankung hier doch meist in einem sehr frühen Stadium erkannt. Wer umgehend seinen Lebensstil ändert, etwa mehr Bewegung macht und sich gesünder ernährt, könne einer späteren Erkrankung vorbeugen. Umgekehrt würde etwa die Hälfte jener, die keine präventiven Maßnahmen ergreifen, später an Diabetes Typ 2 erkranken. Wobei auch hier Übergewicht eine bedeutende Rolle spielt.