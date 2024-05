Geboren ist Mari Lang, die eigentlich Marianne heißt, im burgenländischen Eisenstadt, aufgewachsen im niederösterreichischen Bruck an der Leitha. Als Volksschulkind sei sie "eher ruhig und brav" gewesen, erinnert sie sich zurück. Sie besuchte eine Klosterschule, die - unter anderem von Nonnen - als reine Mädchenschule geführt wurde. "Ich war auch Ministrantin und sehr gerne in der Kirche", sagt sie. Da sie schon immer Eine war, die gerne gestaltet und mitmacht, fand sie auch das Fürbitten lesen in der Kirche toll. Dies sei schon eine gewisse Vorbereitung auf ihre spätere Tätigkeit als Moderatorin gewesen, meint sie mit einem Augenzwinkern.

Als Kind hätte die die extrem tierliebe Mari Lang "am liebsten einen ganzen Bauernhof gehabt", was aus finanziellen Gründen aber nicht möglich war. Die Sommerferien verbrachte sie immer bei den Großeltern in Ungarn, wo sie den ganzen Tag draußen war, auf Bäume kletterte und bei Regen Staudämme am Straßenrand baute. "Dort fühlte ich mich wie eine ungarische Pippi Langstrumpf. Auch, weil ich genauso viele Süßigkeiten bekam wie Pippi", erinnert sie sich zurück.

» Ich hatte bunt gefärbte Haare, ließ mir einen Nasenring stechen und schrieb abends tieftraurige Gedichte, um mit meinen Gefühlen besser umgehen zu können «

In der Pubertät fing Mari Lang laut eigener Aussage zu rebellieren an. "Ich hatte bunt gefärbte Haare, ließ mir einen Nasenring stechen und schrieb abends tieftraurige Gedichte, um mit meinen Gefühlen besser umgehen zu können", berichtet sie.

Nach der Matura ging Mari Lang für ein paar Monate nach London, wo sie als Au-Pair arbeitete. Da sie "leidenschaftlich gerne" MTV schaute, war es ihr großer Traum, einmal beim Musiksender zu moderieren. Weiter als bis zum Eingang kam sie aber nicht, dort habe sie der Mut verlassen, denn es sei ihr bewusst geworden, "dass der Portier mir wohl kaum einen Job als Moderatorin verschaffen kann".

» Schon als Kind habe ich gerne mit Sprache 'gearbeitet', viel gelesen und geschrieben. «

Zurück in Österreich begann Mari Lang in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu studieren. Dass sie einmal im Medienbereich arbeiten möchte, wusste sie "im Grunde schon immer", sagt sie. "Schon als Kind habe ich gerne mit Sprache 'gearbeitet', viel gelesen und geschrieben. Die Tatsache, dass ich quasi zweisprachig aufgewachsen bin, hat viel zu meiner intensiven Auseinandersetzung mit Sprache beigetragen und mein sprachliches Ohr geschärft."

Im Jahr 2005 schloss Marie Lang ihr Studium mit der Diplomarbeit "Arbeitsbedingungen und Motivationen von Kriegsberichterstatterinnen" ab. Sie selbst habe sich aber nie vorstellen können, in diese Richtung zu gehen. Sie findet es gerade in Zeiten von Fake News "unglaublich wichtig und spannend, dass sich Journalist:innen aufmachen, um über Kriege, Menschenrechtsverletzungen und dergleichen vor Ort zu berichten", sie selbst sie dafür aber "zu sensibel".

Sie selbst ging schließlich zum Radiosender FM4, wo sie als Redakteurin und Moderatorin ("Connected", "Homebase" und "Soundpark") tätig war. Ihre Themen: Sozialpolitik, nachhaltiges Leben, Sport und Literatur. Sie leitete zudem die FM4-Draußen-Redaktion, die sich mit Trend- und Extremsportarten beschäftigt.

Schließlich wurde der ORF auf Mari Lang aufmerksam und engagierte sie für das Talk-Format "Contra" sowie die Reportage-Reihe "Mein Leben". Vom Radio ins Fernsehen zu wechseln bezeichnet die Journalistin als bisher größte berufliche Herausforderung ihres Lebens. "Beim Radio bin ich ja quasi ein Ein-Frau-Unternehmen, treffe die meisten Entscheidungen selbst. Beim Fernsehen kommen ein paar Ebenen mehr hinzu. Nicht nur die Bildebene, sondern auch das Arbeiten in einem ständig wechselnden Team, wie etwa Kamera und Schnitt, fand ich anfangs ziemlich herausfordernd", so Lang.

Frauenfragen - Der Podcast

Im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie, wurde Mari Lang in Kurzarbeit geschickt und ihr damaliger Chef meinte, sie hätte ja nun Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Diese Aussage machte sie "nachdenklich und wütend", habe ihren Mann damals doch niemand gefragt, wie er mit zwei Kindergartenkindern zuhause im Home Office Vollzeit wird arbeiten können. "Nicht nur an meinem eigenen Beispiel habe ich gesehen, dass Kinder in unserer Gesellschaft nach wie vor als Frauensache gesehen werden. Daran muss sich dringend etwas ändern", sagt Lang."

» Ich möchte aufzeigen, wie wenig gleichberechtigt wir in unserer modernen, westlichen Welt immer noch sind «

Weil sie diesbezüglich etwas anstoßen und - noch viel mehr - ihrem Ärger Luft machen wollte, startete Marie Lang ihren Podcast "Frauenfragen". "Damit möchte ich aufzeigen, wie wenig gleichberechtigt wir in unserer modernen, westlichen Welt immer noch sind und wie viele Stellschrauben es gibt, an denen dringender Drehbedarf herrscht."

Nach einer fast einjährigen Pause startete sie mit der inzwischen 5. Staffel. Mehrere dutzend Folgen hat sie bereits aufgenommen und dafür mit prominenten Männern aus allen Bereichen gesprochen. Egal ob Ex-Skispringer Toni Innauer, Sänger Josh., Starkoch Paul Ivic, Wissenschaftler Martin Moder, Kabarettist Thomas Stipsits, Winzer Leo Hillinger, Schönheitschirurg Arthur Worseg, Autor Thomas Brezina oder die Journalisten Armin Wolf und Florian Klenk - sie alle (und noch viele mehr) stellten sich bereits Mari Langs "Frauenfragen".

Auch ein gleichnamiges Buch mit dem Titel "Frauenfragen - Männer antworten! * hat Mari Lang bereits veröffentlicht. Darin thematisiert sie Fragen wie "Wie schaffst du es, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen?" oder "Hast du Angst vor dem Altern?", die in der Regel eher Frauen als Männer gestellt bekommen. In Wahrheit handle es sich dabei aber um Gesellschaftsfragen, weshalb sie auch allen gestellt werden sollten, meint Lang.

© Elke Mayr Mari Lang stellt Männern "Frauenfragen", die eigentlich Gesellschaftsfragen sind.

Mari Lang, die Feministin

Mari Lang bezeichnet sich selbst als "glühende Feminstin". Was macht eine solche aus? Sie verstehe Feminismus als eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, "dass niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird. Dass Frauen und Männern die gleichen Rechte, Möglichkeiten und Chancen haben. Aber eben nicht nur am Papier, sondern im täglichen Leben." Dazu bedürfe es große Kraftanstrengung auf allen Ebenen - "und einer großen Portion Humor, sowie Selbstironie. Denn auch die braucht es, um wirklich etwas bewegen zu können."

Mari Langs Erfolgsgeheimnis

"Ich bin ein neugieriger Mensch und möchte die Gesellschaft und die Welt ganz generell verstehen", meint Mari Lang auf die Frage nach dem Geheimnis ihres Erfolges. Schon als Kind sei sie so gewesen - "vielleicht auch dem geschuldet, dass ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin". Sie besuchte damals regelmäßig ihre Großeltern in Ungarn, dort war das Leben zur Zeit des Eisernen Vorhanges noch wesentlich anders als in Österreich. "Das hat mich geprägt und mich erkennen lassen, dass wir alle in sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten leben, und dass Regeln von Menschen gemacht, oft nicht in Stein gemeißelt und deshalb veränderbar sind - und ist bis heute geblieben."

» Ich scheiße mir halt oft nichts und mache einfach «

Ein weiteres Puzzlesteinchen ihres Erfolges: "Ich probiere gerne Neues aus und liebe die Abwechslung". Dies trage vermutlich dazu bei, dass sie sich auch in ihrem Beruf stetig weiterentwickle und in unterschiedlichen Bereichen tätig ist. "Und dann scheiße ich mir halt auch oft nichts und mache einfach, probiere aus", gesteht Mari Lang ganz offen. Viele Konventionen und Gepflogenheiten, was sich "so gehört oder nicht gehört", habe sie schlicht nie so verinnerlicht. Früher sei sie damit oftmals angeeckt, heute sieht sie es als Asset.

© Elke Mayr Mari Langs Erfolgsgeheimnis: Sich mitunter "einfach mal nichts scheißen"

Angetrieben wird Mari Lang durch eine "unbändige Neugier und Lust aufs Leben". Im Wissen, "dass unsere individuelle Zeit auf diesem Planeten doch recht kurz ist", möchte die Journalistin "möglichst viel davon möglichst gut auskosten".

» Hartnäckigkeit und ein gewisses lästig Sein ist auch von Vorteil «

Da die Medienbranche gerade einem großen Wandel unterliegt, hält es Mari Lang für schwierig, ein Patentrezept zu geben, wie man in ihr Fuß kann kann. Ganz generell rate sie jedoch jedem Jobneuling eines: Auf die innere Stimme hören und dieser nachgehen. Nur das mache langfristig zufrieden und helfe dabei, etwaige Hindernisse und Schwierigkeiten meistern zu können, denn "die werden im Berufsleben immer wieder kommen, völlig egal in welcher Branche". Ein weiterer Tipp von Mari Lang: "Hartnäckigkeit und ein gewisses lästig Sein ist auch von Vorteil."

Und wie kritikfähig ist Mari Lang? Sie sieht Kritik laut eigener Aussage als "Chance, sich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen". Was aber zum Teil in diversen Social-Media-Foren passiere, wo "Menschen regelrecht mit Worten hingerichtet" würde, habe mit Kritik rein gar nichts zu tun. "Das ist als Kritik getarnter Frust und Selbsthass und schwerstens zu verurteilen", so Lang.