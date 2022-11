Leo Hillinger, schillernder Promi-Winzer aus dem Burgenland

Steckbrief Leo Hillinger

Name: Leopold "Leo" Hillinger

Leopold "Leo" Hillinger Geboren: 1967 in Eisenstadt

1967 in Eisenstadt Wohnt in: Jois, Burgenland

Jois, Burgenland Ausbildung: Weinbauschule

Weinbauschule Beruf: Winzer, Unternehmer, Investor, Hochleistungssportler

Winzer, Unternehmer, Investor, Hochleistungssportler Familienstand: geschieden

geschieden Kinder: Sohn Leo Thaddeus (*2002), Tochter Vivienne (*2004)

Wer ist Leo Hillinger?

Leo Hillinger ist ein sehr erfolgreicher, im Jahr 1967 in Eisenstadt geborener burgenländischer Winzer aus dem Örtchen Jois am Leithartberg. Spezialisiert ist er auf den Anbau biologischer Weine. Leo Hillinger ist außerdem Extremsportler. Kosmetik gehört ebenfalls zu seinen Produkten. Daneben investiert in zahlreiche weitere Unternehmungen, unter anderem einen Bio-Imker. Ein Buch hat er auch geschrieben. Und er hält Vorträge. Die Eigenmarken-Weine verkauft er unter dem Label "Hill".

© Leo Hillinger GmbH Leo Hillinger mit seinem "Hill"

Was ist eigentlich ein "Hill"-Wein?

Hill bedeutet "Hügel" in der englischen Sprache. Weil eben die Weinreben von Leo Hillinger einen Hügel hinaufwachsen. Und es ist gleichzeitig ein Wortspiel mit dem Nachnamen "Hillinger". Der hügelige Hillinger quasi. Insgesamt drei "Hill"-Weine gibt es inzwischen. Seit Anfang der 1990er-Jahre hat übrigens auch die AUA Hillingers Weine im Programm.

Der Weg zum erfolgreichen Geschäftsmann

Ein echter Kreativling also. Da war der Weg zum erfolgreichen Geschäftsmann sicher kein Problem? Nun ja. Glaubt man der Geschichte, wie sie Leo Hillinger in zahlreichen Interviews erzählt, dann war sein Weg kein leichter. Vater Hillinger hatte ein kleines Weingut. Insofern gibt es so etwas wie eine Familientradition. Allerdings schlug der Vater oft zu und behandelte auch sonst seine Familie sehr schlecht. In einem Interview für die Salzburger Nachrichten sagt Leo Hillinger: "Mein Vater war immer der Strahlemann, der Lustige, für alle anderen. Das, was er mit uns, mit seiner Familie gemacht hat, das war nicht normal. Nur damals habe ich geglaubt, das wäre normal." Die Ausgangsbedingungen waren also keineswegs optimal. Kapital war in der Familie auch kaum vorhanden. Leo Hillinger war außerdem ein schwerer Legastheniker. Dadurch fühle er sich aber nicht von Regeln eingeengt und sei deshalb so kreativ, sagt er.