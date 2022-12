Peter Resetarits: Immer am Schauplatz als Anwalt der Bürger

Steckbrief Peter Resetarits

Name: Peter Resetarits

Peter Resetarits Geboren am: 23. Februar 1960 in Wien

Studium der Rechtswissenschaften Beruf: Journalist, Moderator und Jurist

seit 2006 in 2. Ehe verheiratet mit Claudia Schanza Kinder: 3 Söhne (Benjamin, Boris und Paul) aus 1. Ehe mit Karin Kraml

Innerhalb seiner Familie ist Peter Resetarits nicht die einzige "Person des öffentlichen Interesses", wie es so schön heißt. Seine älteren Brüder sind der Kabarettist und Schauspieler Lukas Resetarits sowie der viel zu früh verstorbene Willi Resetarits alias "Ostbahn Kurti". Kein Wunder also, dass der heutige ORF-Journalist zunächst ebenfalls den Wunsch hegte, ins künstlerische Fach zu gehen. "In Wirklichkeit wollte ich ja nicht Journalist werden, ich wollte immer Schauspieler werden", verrät Peter Resetarits im Gespräch mit News.at.

» Es gibt Niederlagen im Leben, für die man dankbar sein muss, weil sie einem eine Sackgasse erspart haben «

© Elke Mayr Peter Resetarits beim News.at-Fotoshooting im Lainzer Tiergarten

Als 19-Jähriger bewarb sich Peter Resetarits am Max Reinhardt Seminar, scheiterte jedoch gleich im ersten Sichtungsdurchgang. "Ich denke mir oft im Nachhinein, es gibt Niederlagen im Leben, für die man dankbar sein muss, weil sie einem eine Sackgasse erspart haben", meint Resetarits zu seinem schauspielerischen Scheitern.

Eben dieses Scheitern zeigte ihm auf, dass für ihn ein anderer Weg bestimmt war.

Peter Resetarits, das "Wohlstandskind"

Geboren und aufgewachsen ist Peter Resetarits in Wien. Im Gegensatz zu seinen beiden älteren Brüdern Lukas und Willi fehlt dem ORF-Moderator der Bezug zu Stinatz, dem Heimatort der Familie. Der Vater war Maurer und pendelte lange Zeit aus dem Burgenland nach Wien. Irgendwann beschlossen die Eltern, in die Hauptstadt zu ziehen und mieteten sich eine Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung im 10. Bezirk. "Meine Brüder haben damals nur Kroatisch gesprochen und beide haben sehr stark mitbekommen, wie es ist, wenn man quasi ein Migrant ist", meint Peter Resetarits.

» Diese 'soziale Ächtung', die die Brüder noch stärker miterlebt haben, hat mich nicht mehr betroffen «

© privat Peter Resetarits als Kleinkind mit Mutter Angela und den Brüdern Willi und Lukas

Als Peter Resetarits das Licht der Welt erblickte, hatte sich der Vater, der sehr ehrgeizig war, bereits vom Maurer zum Baumeister hochgearbeitet. Die Familie lebte damals in einem selbstgebauten Haus in Floridsdorf am Bruckhaufen. "Ich war dann sozusagen das Kind vom Herrn Baumeister, wahrscheinlich so etwas wie ein Wohlstandskind. Diese 'soziale Ächtung', die die Brüder noch stärker miterlebt haben, hat mich nicht mehr betroffen", so Resetarits.

Brüder als Vorbilder und Beschützer

"Meine Brüder waren eigentlich immer Vorbilder und Beschützer für mich. Am Bruckhaufen hätte mir nichts passieren können, weil alle gewusst haben, der Lukas ist mein großer Bruder", erinnert sich Peter Resetarits. Seinen 12 Jahre älteren Bruder Willi bezeichnet er als "eine Art Vater-Bruder". Als dieser nach der Matura ein Lehramtsstudium (Anglistik und Sport) begann, wurde der kleine Peter "das Subjekt seiner pädagogischen Bemühungen". "Dass ich so sportlich geworden bin, habe ich Willi zur verdanken", meint er.

» Dass ich so sportlich geworden bin, habe ich Willi zu verdanken «

© Elke Mayr Peter Resetarits: Sport spielt eine große Rolle in seinem Leben

Peter Resetarits und seine Brüder wurden streng katholisch erzogen, alle drei waren Ministranten. "Was wir sehr stark mitbekommen haben, war Solidarität mit Ärmeren, mit Leuten, denen es schlechter geht, mit älteren Leuten, um die man sich kümmern muss", erinnert sich Resetarits. Ebenso wichtig war den Eltern, dass die Burschen sich nicht vor Arbeit drücken: "Es ist uns immer vorgelebt worden, dass es ganz grauslich ist, wenn alle anpacken und einer steht daneben und tut nichts." Sich gemeinschaftlich in den Dienst einer Sache zu stellen, habe ihm später auch in Wohngemeinschaften - Stichwort: Geschirrspüler ausräumen oder WC putzen - sehr geholfen, meint Resetarits.

Auch Vertrauen wurde innerhalb der Familie Resetarits großgeschrieben: "Es war speziell bei der Mutter so, dass man einfach zu 150 Prozent gewusst hat, wann immer etwas passiert - und wenn man noch so einen Blödsinn macht: Die Mutter wird da sein und hinter uns stehen."

Dr. Peter Resetarits, der studierte Jurist

Wie bereits erwähnt, war Peter Resetarits' Weg als Journalist nicht von Beginn an vorgezeichnet. Nachdem sich der Wunsch, Schauspieler zu werden, nach der Matura rasch in Luft auflöste, wollte er Publizistik und Theaterwissenschaften studieren. Bei der Anmeldung entschied er sich jedoch spontan um. Der Stand der gewünschten Studienrichtung sei gerade nicht besetzt gewesen, zudem habe dort alles "so schlampig ausgeschaut". "Ich bin ein ungeduldiger Mensch und bei Jus war alles so geordnet, also habe ich spontan entschlossen, ich studiere lieber das", erinnert sich Peter Resetarits.

» Ich habe mir gedacht, meine Mutter ist eh immer so traurig gewesen, dass von ihren drei Buben keiner ein Studium abgeschlossen hat - mache ich der Mama eine Freude und studiere das fertig «

© Elke Mayr Seit 1987 ist er "Dr. Peter Resetarits".

Im Jahr 1987 promovierte Peter Resetarits. "Ich habe mir gedacht, meine Mutter ist eh immer so traurig gewesen, dass von ihren drei Buben keiner ein Studium abgeschlossen hat - mache ich der Mama eine Freude und studiere das fertig", erzählt er schmunzelnd.

Resetarits' Karriere beim ORF

Kurz nach Beginn des Studiums begann Peter Resetarits im Jahr 1979 seine Karriere beim ORF. Noch heute erinnert er sich gut daran, wie er als Moderator der Jugendsendung "Ohne Maulkorb" "das erste Mal mit roten Backerln und damals noch langen blonden Haaren ins Haus gekommen" ist. Es habe ihm sehr geholfen, neben der Tätigkeit in der Jugendredaktion zu studieren, dadurch fiel der große Erfolgsdruck weg.

© privat "Ohne Maulkorb": Peter Resetarits mit seiner 1. Ehefrau Karin. Hinten rechts: Robert Dornhelm, inzwischen bekannter internationaler Regisseur

Mit Mitte 30 wagte er es, "eigene Sendungsideen umzusetzen, zu verwirklichen und Leute zu finden, die an das glauben." Zusammen mit Christian Schüller hatte Peter Resetarits die Idee zur Reportagereihe "Am Schauplatz". Trotz später Sendezeit und wenig Budget konnte das Format, das bis heute existiert, beim Publikum reüssieren.

» Die Formate, die ich mir immer gewünscht habe oder die ich gerne gemacht hätte, hab ich mir quasi selber erfunden «

Erfinder von "Am Schauplatz Gericht"

"Es hat so gut funktioniert, dass ich mich getraut habe, 'Am Schauplatz Gericht' zu entwickeln. Die Formate, die ich mir immer gewünscht habe oder die ich gerne gemacht hätte, hab ich mir quasi selber erfunden und sie funktionieren Gott sei Dank auch heute noch sehr gut", meint Peter Resetarits. "Am Schauplatz Gericht" feierte im Jahr 2022 sein 25-jähriges Bestehen.

Als promovierter Jurist habe er sich gedacht, er müsse "irgendein Segment finden, wo die anderen vielleicht nicht so viel wissen und man selbst eine besondere Qualität aufweist", erklärt Peter Resetarits. "Ich habe mir gedacht, da muss man nicht jung sein, da muss man nicht fesch sein, da genügt es, wenn man halbwegs eine Kompetenz hat", meint er schmunzelnd.

» Da muss man nicht jung sein, da muss man nicht fesch sein, da genügt es, wenn man halbwegs eine Kompetenz hat «

© Elke Mayr Der kompetente Herr Resetarits

Peter Resetarits, der "Bürgeranwalt"

Eine weitere ORF-Sendung, die Resetarits konzipiert hat und bei der er seine Kompetenz beweist, ist "Bürgeranwalt" (früher "Volksanwalt"). Das Format bietet Bürger:innen, die sich von der Obrigkeit oder Gegner:innen ungerecht behandelt fühlen, eine Plattform, ihr Problem öffentlich darzustellen.

© ORF/Hans Leitner Peter Resetarits präsentiert seit vielen Jahren die Sendung "Bürgeranwalt"

"Ich habe immer das Bedürfnis, beide Seiten zu hören, weil ich oft den Eindruck habe, dass man, wenn man nur eine Seite hört, ziemlich einfahren kann", meint Resetarits. Manche würden ihm dies als Feigheit auslegen, ihm sei es jedoch wichtig, auch die Beschwerdegegner fair zu behandeln, weshalb er "wenig verbrannte Erde" hinterlasse.