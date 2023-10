»Der Genuss ist unser stärkster Verbündeter«

Steckbrief Paul Ivic

Name: Paul Ivić

Paul Ivić Geboren am: 16. August 1978 in Serfaus/Tirol

16. August 1978 in Serfaus/Tirol Wohnt in: Wien

Wien Ausbildung: Kochlehre

Kochlehre Beruf: Koch; Küchenchef und Geschäftsführer des Tian in Wien

Koch; Küchenchef und Geschäftsführer des Tian in Wien Familienstand: verheiratet mit Anna Schneeweiß

verheiratet mit Anna Schneeweiß Kinder: zwei Kinder - Tochter (*2020) und Sohn (*2022)

Paul Ivics Werdegang

Paul Ivić wuchs im Bezirk Landeck in Tirol auf, einer traditionell stark von Tourismus geprägten Region. Seine Eltern - die Mutter in Österreich, der Vater in Kroatien geboren - arbeiteten beide in der Gastronomie. Eigentlich wollte Ivić Comiczeichner werden, er war motiviert und kreativ.

Trotzdem absolvierte er eine Kochlehre im Hotel Löwen in Serfaus und arbeitete schon als junger Erwachsener in diversen Restaurants und Betrieben in Tirol, Salzburg, aber auch im europäischen Ausland, wie der Schweiz, Deutschland und auf den kanarischen Inseln. "Nach dem dritten Mal in Deutschland wollte ich zurück nach Österreich", erzählt Ivić im Gespräch mit News.at.

Dabei hätte er schon immer eine tiefe Beziehung zum Essen gehabt: Gab es schlecht Gekochtes oder Convenience-Food, "dann war mein Tag gelaufen", erinnert er sich an seine Jugend. Schon früh hätten ihm seine Eltern und Großeltern den Wert guter Lebensmittel vermittelt.