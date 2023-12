Florian Klenk: Chefredakteur und Markenbotschafter des Falters

Steckbrief Florian Klenk

Journalist, seit 2012 Chefredakteur der Wochenzeitung Falter Auszeichnungen (Auswahl): Kurt-Vorhofer Preis, Claus-Gatterer-Preis, Concordia-Preis für Menschenrechte, Österreichischer Journalist des Jahres (2005, 2016, 2021) und Investigativjournalist des Jahres (2007, 2008, 2009, 2010, 2016)

Als die türkis-blaue Regierung politisch wie moralisch implodiert, sitzt Florian Klenk mit Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) in der Galerie Eichgraben auf der Bühne. Thema des Abends: Anstand. Es ist Freitag, 17. Mai 2019, kurz vor 18 Uhr. Und Klenk weiß, dass in seiner Redaktion jemand bereits den Finger am roten Knopf hat. "Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war mir klar, dass das die Regierung zerreißen wird".

Florian Klenk ist seit 2012 Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und einer der bekanntesten, der renommiertesten und in manchen Ecken umstrittensten Journalisten des Landes. Die Veröffentlichung des "Ibiza-Videos" ist gewiss eine der spektakulärsten, wenn auch eine von vielen Episoden aus Klenks journalistischen Leben. Dazu reihen sich Enthüllungen über Wiener Frauenhändler und über den Tod des Schubhäftlings Marcus Omofuma oder darüber, dass die Stiftung des langjährigen niederösterreichischen Landeshauptmanns Josef Pröll mutmaßlich nicht so gemeinnützig war wie behauptet.