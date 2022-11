Birgit Fenderl: Von der ZiB-Lady zur Royals-Expertin

Was war die bisher größte Herausforderung ihres Lebens? "Sicherlich Beruf und Kind unter einen Hut zu kriegen. Und dass ich dabei - was zwar jahrelang wahrscheinlich schon der Fall war - nicht komplett auf der Strecke bleibe", meint Birgit Fenderl. Im April 2005 brachte sie Töchterchen Anna-Sophie zur Welt und musste dafür - wie eingangs erwähnt - beruflich Kompromisse eingehen.

Birgit Fenderl wechselte in die Tages-ZiB, was "sicherlich kein beruflicher Aufstieg war, aber ein super Kompromiss, meinen Beruf weiter machen zu können und für meine Tochter da zu sein", meint die Moderatorin. Es sei eine schwere Zeit gewesen, "weil noch dazu meine Mutter an Krebs gestorben ist, als meine Tochter ein Jahr alt war", so Fenderl. Eine große Stütze der Alleinerzieherin waren damals ihr Freundeskreis und vor allem der ORF-Betriebskindergarten. "Ohne den hätte ich es nicht geschafft", gesteht sie.

» Ich war jahrelang einfach am Limit «

"Ich war wirklich jahrelang einfach am Limit", gesteht Birgit Fenderl heute. Auch für ihre Tochter sei es nicht leicht gewesen, da sie stets als Erste um halb 8.00 Uhr im Kindergarten sein musste, da die Mutter um 9.00 Uhr live auf Sendung war. Sie habe damals nicht Vollzeit gearbeitet, dennoch sei es für sie beide "einfach arger Stress" gewesen. Doch auch wenn es wirklich schwierig war, ist sie im Nachhinein froh, es durchgezogen haben, "denn die Kinder werden größer und der Beruf geht weiter".

Birgit Fenderls Tochter Anna macht im Jahr 2023 die Matura, danach möchte sie eine Schauspielschule besuchen. Erfahrungen im Metier hat sie bereits gesammelt, im Jahr 2021 wurde sie sogar mit einer Romy als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Anna sei inzwischen "wahnsinnig selbstständig und dabei, von zuhause wegzugehen", so Fenderl. Darum geht es auch in ihrem neuestem Buch "Kurswechsel".

Von der ZiB ins Studio 2

Auch für Birgit Fenderl selbst gab es vor einigen Jahren einen "Kurswechsel". Im Dezember 2018 moderierte sie ihre letzte ZiB-Ausgabe um 13.00 Uhr. Es war ein bewusster, geplanter Abgang. "In meiner letzten Zeit gab es immer wieder Sondersendungen zu furchtbaren Anlässen. Vor allem die Terror-Sendungen waren wirklich heftig", erinnert sich Fenderl. "Ich habe gemerkt, dass ich auf die 50 zugehe, mich der Wechsel quält und ich nicht mehr ganz so belastbar bin, wie noch vor ein paar Jahren." Der "Knockout-Punkt" sei jedoch gewesen, dass die Arbeitszeiten noch weiter nach vorne verlegt werden sollten. "Da hab ich gesagt, das tue ich nicht mehr. Ich stand für mich selbst vor der Situation, dass ich gewusst habe: 'Okay, zur Not ist das das Ende meiner Moderationstätigkeit.' Aber das hätte ich in Kauf genommen, weil ich wollte das nicht mehr."

© Elke Mayr Birgit Fenderl beim News.at-Fotoshooting in den Interspot-Studios, wo das Magazin "Studio 2" aufgenommen wird

Zum Glück sollte es nicht das Ende, sondern ein Neuanfang sein. Das alte Molière-Sprichwort "Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere" bewahrheitet sich, denn Birigt Fenderl erhält ein Angebot, mit dem sie nicht gerechnet hätte. Eine neue Sendung ist in Planung - und sie soll eine der Moderator:innen sein. "Ich habe kurz überlegt und mit ein paar Menschen, die mir wichtig sind, gesprochen und dann habe ich mir gedacht: 'Ja, das ist super, da kannst du dich nochmal ganz neu positionieren und neue Sachen lernen'."

» Ich finde noch immer, dass es eine super Entscheidung war. Ich bin sehr happy damit «

© Elke Mayr Birgit Fenderl mit ihrem "Studio 2"-Kollegen Martin Ferdiny

Seit Jänner 2019 moderiert Birgit Fenderl das damals neu gestartete Magazin "Studio 2" auf ORF 2. Die ersten Zusammenkünfte mit der neuen Redaktion und den Kolleg:innen hätten ihr sofort das Gefühl gegeben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Ich finde noch immer, dass es eine super Entscheidung war. Ich bin sehr happy damit", meint sie lachend.

Birgit Fenderl, Expertin für Royals

Seit etlichen Jahren ist Birgit Fenderl auch die ORF-Expertin für royale Großereignisse. Gekommen ist sie dazu laut eigener Aussage "ganz zufällig" anlässlich der schwedischen Traumhochzeit von Kronprinzessin Victoria mit Prinz Daniel im Jahr 2010. Da ihre Tochter Anna schon "etwas größer" war und sie selbst dadurch wieder "mehr Kapazitäten" hatte, sei sie auf der Suche nach weiteren Einsätzen gewesen, erinnert sich Birgit Fenderl. Mit den Royals habe sie sich bis dahin aber "eigentlich nie auseinandergesetzt".

© Elke Mayr Birgit Fenderl moderiert auch royale Großereignisse. Gekommen ist sie dazu "ganz zufällig".

Als ihr vorgeschlagen wurde, zusammen mit Lisbeth Bischoff, der damaligen ORF-Adelsexpertin, die royale Schweden-Hochzeit zu moderieren, war sie zunächst skeptisch, die Tatsache, dass es sich um eine 6-stündige Live-Sendung handelte, sah die studierte Politologin aber als Challenge. "So bin ich eingestiegen. Die Zusammenarbeit mit Lisbeth Bischof hat wunderbar funktioniert, weil wir uns gut ergänzt haben mit unseren Informationen. Also ich hätte danach eine Fremdenführerin durch Stockholm sein können, weil ich mich so angestrebert habe", erinnert sich Birgit Fenderl mit einem Lächeln im Gesicht.

» Es gibt kaum ein Buch über die Queen, das ich nicht gelesen habe «

Mittlerweile ist sie eine echte Expertin. "Vor allem die britischen Royals und natürlich die Queen haben mich zusehends fasziniert. Ich glaube, es gibt kaum ein Buch über die Queen, das ich nicht gelesen habe", meint sie lachend. Auch im "Studio 2", wo wöchentlich ein Adels- und Society-Talk mit Marion Nachtwey stattfindet, kann Birgit Fenderl ihre Expertise ausspielen.

Birgit Fenderl privat

Ihr Privatleben trägt Birgit Fenderl, die von 2001 bis 2004 mit ihrem ORF-Kollegen Armin Wolf verheiratet war, nicht in die Öffentlichkeit. Ihre Tochter Anna-Sophie, die im April 2005 zur Welt kam, stammt aus einer Beziehung mit einem deutschen Diplomaten, Fenderl zog das Mädchen aber als Alleinerzieherin groß. Inzwischen ist sie laut eigener Aussage "seit vielen Jahren sehr glücklich in einer Lebensgemeinschaft".