Inhaltsverzeichnis:

Was ist eine bipolare Störung?

Eine bipolare Störung ist eine psychische Erkrankung, bei welcher die Betroffenen von ihrer Stimmung her stets zwischen zwei Extremen wechseln. Das Sprichwort "Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt" beschreibt dieses Krankheitsbild wohl am besten. Während der Hochphasen, den manischen Episoden, sind die Betroffenen überschwänglich euphorisch, extrem aktiv und umtriebig. Sie haben selbst das Gefühl, Bäume ausreißen und Berge versetzen zu können und brauchen kaum Schlaf. Die Symptome können sich jedoch auch in Gereiztheit und Aggressivität zeigen. Nämlich immer dann, wenn Dinge nicht so gelingen wie erwartet, oder es von außen Kritik zum eigenen Verhalten gibt.

Nach diesen Hochphasen stellt sich bei der bipolaren Störung dann eine Tiefphase ein – die depressive Episode. Hier sind die Betroffenen dann niedergeschlagen, antriebsarm und haben kein Interesse mehr an Dingen. Sie schlafen schlecht (in der Regel mit frühmorgendlichem Erwachen), grübeln viel und haben insgesamt eine depressive Grundstimmung.

Von der zeitlichen Dauer ist es so, dass die Hochphasen hier stets kürzer andauern als die Tiefphasen.

Welche Anzeichen/Symptome gibt es?

Die Symptome der manischen Phase sehen in der Regel so aus, wobei selbstverständlich nicht alle Symptome zeitgleich auftreten.Insgesamt kann an diesen Verhaltensweisen jedoch eine manische Phase erkannt werden:

Gesteigerte Aktivität

Ruhelosigkeit (psychisch und physisch)

Rededrang

Ideenflucht (sehr schnelles, sprunghaftes Denken – für Außenstehende sehr schwer zu folgen)

Gedankenrasen

Verlust sozialer Hemmungen

vermindertes Schlafbedürfnis

überhöhte Selbsteinschätzung

Im Gegensatz dazu widerspiegeln diese Symptome eine depressive Phase:

verminderte Konzentration und Aufmerksamkeitsstörungen

vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

Gefühle von Schuld und individueller Wertlosigkeit

übertriebene / unbegründete Zukunftsängste oder "Schwarzsehen"

Suizidgedanken und -fantasien

Selbstverletzungen – Aggressionen gegen sich selbst

Schlafstörungen

verminderter Appetit

verminderte Libido

Wann treten diese Phasen auf?

Bei der bipolaren Störung treten stets sowohl manische als auch depressive Episoden auf. Die depressive Phase dauert in der Regel mindestens 14 Tage und die manische Phase hält in der Regel mindestens 7 Tage an und ist häufig stark ausgeprägt, was zu negativen Folgen wie etwa Schulden, Eheproblemen, Problemen am Arbeitsplatz, etc. führen kann.