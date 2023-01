Inhaltsverzeichnis

Durst, Hunger, Schlafen und Nähe sind so ziemlich die ersten Bedürfnisse, die ein Mensch hat und stillen möchte. Neurowissenschaftler und Psychiater Raphael M. Bonelli nennt sie "Bauchbedürfnisse" und geht ihnen im eben erschienenen Buch "Bauchgefühle - Wie sie entstehen, was sie uns sagen, wie wir sie nützen"* auf den Grund.

Denn was der Psychiater in seiner jahrelangen Praxis beobachten konnte, ist nicht wenig: "Jeder Patient von mir hat ein Problem mit seinem Bauchgefühl. Deshalb habe ich dieses Thema auch seit mehr als zehn Jahren auf meiner Agenda." Auch wenn uns bei schwierigen Entscheidungen häufig dazu geraten wird, auf den eigenen Bauch zu hören: Bonelli sieht reine Bauchentscheidungen kritisch. Denn Bauchgefühle können durchaus trügerisch sein und dazu führen, dass wir nicht immer die besten Entscheidungen treffen, so der Experte. Es lohnt sich also, diese spontanen Gefühlsregungen aus unserer Körpermitte auch einmal kritisch zu überprüfen. Nur wie?

Der Ursprung des Bauchgefühls

"Das Bauchgefühl ist eine existenzielle Funktion des Menschen. Denn nicht nur die überlebensnotwendige Angst, etwas Gefährliches zu tun, geht von ihm aus. Ohne intuitive Sympathie, die wir Menschen gegenüber verspüren, die wir noch nie zuvor getroffen haben, gäbe es keine Gesellschaft, keine sozialen Bindungen", schreibt Bonelli in seinem Buch. Bauchgefühle sind also per se nicht schlecht. Allerdings muss man lernen, sie zu kontrollieren, so der Wissenschaftler.

Der Bauch, so der Autor, will immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. "Er denkt nicht langfristig, er entwirft keine Lebensplanung. Er lebt im Hier und Jetzt. Ihn für unsere Probleme verantwortlich zu machen, wäre so, wie dem Wirtschaftsminister vorzuwerfen, dass das Bildungssystem nicht funktioniert. Es ist einfach nicht seine Aufgabe."

Menschen, die sich ausschließlich von ihrem Bauchgefühl leiten lassen und ständig nach Lustmaximierung streben, werden nur allzu schnell habgierig und lassen sich zu Leichtsinnigkeiten hinreißen, so der Psychiater. "Bauchgefühle widersprechen sich oft auch selbst, irren sich, und oft übertreiben sie." Sie sind maßlos, so der Forscher, und kennen keine Moral. "Ein reiner Bauchmensch, der immer das tut, was der Bauch sagt, ist wie eine Nussschale auf hoher See, die keine Richtung hat und einmal dahin und dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch kann sich nicht binden."